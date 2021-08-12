«Неофарм» возьмет в управление сеть «Аптечные традиции» в Москве

ГК «Неофарм» станет управленцем московского филиала ГК «Аптечные традиции». Пока речи о ребрендинге не идет, но у сетей будет одинаковая ценовая и ассортиментная политика.

ГК «Неофарм» будет управлять московским филиалом ГК «Аптечные традиции». Об этом со ссылкой на собственников сетей сообщил Vademecum. Факт соглашения «ФВ» также подтвердил собственник ГК «Неофарм» Евгений Нифантьев.

В московский филиал ГК «Аптечные традиции» входит 31 точка в Москве, 36 аптек в городах Подмосковья, а также 5 точек в Обнинске. Компания вышла на московский рынок в 2019 году через покупку аптечной сети «Северная звезда».

Как рассказал владелец сети Дмитрий Руцкой, соглашение позволит ему сосредоточиться на развитии ГК «Аптечные традиции» на традиционных рынках, в том числе в Центральном Черноземье, где компания имеет наибольшую представленность. Основной менеджерский состав компании при этом останется неизменным, отметил он. В ГК «Неофарм» изданию пояснили, что сейчас речи о ребрендинге аптек (вывески «Живы-здоровы» и «Северная звезда») не идет, но у сетей будет одинаковая ценовая и ассортиментная политика.

Как рассказал Нифантьев «ФВ», закрывать какие-либо точки в рамках соглашения, вероятнее всего, не придется, поскольку локальных пересечений между аптеками сетей практически нет. «Мы с Дмитрием дружим еще с 2005 года. Всегда по-дружески старались не открывать рядом с другом аптеки, поэтому если что-то и будет, то единичные случаи», — пояснил он.

Владелец ГК «Неофарм» считает сотрудничество взаимовыгодным — высокие компетенции сети в московском регионе позволят «вдохнуть новую жизнь» в аптеки, перешедшие под управление компании. «У нас одна из самых высоких выручек на аптеку в регионе, мы реально понимаем, как это сделать», — отметил Нифантьев.

ГК «Аптечные традиции» при этом смогут сосредоточиться на приоритетных для себя регионах, в том числе Курске и Поволжье, подчеркнул собственник ГК «Неофарм».

Руцкой на вопросы «ФВ» отвечать отказался.

Фото: facebook.com/aptekaneopharm

Руслан Мавлиханов

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