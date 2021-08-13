Минздрав предложил дополнить перечень ЖНВЛП 23 новыми МНН

Минздрав разработал поправки в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и для лечения 14 высокозатратных нозоологий на 2022 год. В список ЖНВЛП могут войти 23 новых препарата.

Минздрав разместил у себя на сайте Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении изменений, вносимых в перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Документ предлагает включить в перечень ЖНВЛП 23 новых МНН с 1 января 2022 года.

Перечень «14 ВЗН» пополнится следующими препаратами: помалидомид, эфмороктоког альфа, кладрибин и иксазомиб.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила включение в перечень ЖНВЛП комбинированный препарат из группы прочих препаратов для лечения заболеваний органов дыхания — «ивакафтор + лумакафтор». Действие препарата направлено на коррекцию работы поврежденного мутацией в гене CFTR белка на поверхности клеток эпителия бронхов. Препарат предназначен для лечения муковисцидоза у детей от 6 лет и старше.

Как ранее сообщал «ФВ», лекарство зарегистрировано только в конце 2020 года. В прошлом году регионы закупали препарат за границей по специальному разрешению Минздрава. Было приобретено 23 упаковки за 26,3 млн руб. (около 1,14 млн руб. за упаковку).

Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП № МНН Торговое наименование Производитель Дата

регистрации Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 1 Семаглутид Оземпик Novo Nordisk 15.08.2019 Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа 2 Эмпаглифлозин Джардинс Boehringer Ingelheim 28.11.2014 3 Эртуглифлозин Стиглатра Schering-Plough Labo 02.12.2019 Факторы свертывания крови 4 Эфмороктоког альфа Элоктейт Vetter Pharma-Fertigung 13.01.2020 Антиаритмические препараты, класс III 5 4-нитро-N-(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил бензамида гидрохлорид Рефралон ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 24.06.2014 Другие антибактериальные препараты 6 Полимиксин Полимиксин В Jodas Expoim 09.03.2016 Веллобактин В Панбио Фары 12.05.2016 Сабвиксин Красфарма 07.07.2017 Вилимиксин ПФК Пребенд 11.12.2018 Другие противотуберкулезные препараты 7 Деламанид Дельтиба Р-Фарм 08.05.2020 Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 8 Доравирин Пивелтра MSD 04.06.2019 Противовирусные препараты для лечения гепатита C 9 Симепревир Совриад Janssen-Cilag 27.02.2014 Комбинированные антиретрововирусные препараты 10 Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин Биктарви Gilead Sciences 22.01.2020 11 Доравирин + ламивудин + тенофовир Делстриго MSD 20.11.2019 Прочие противовирусные препараты 12 Булевиртид Мирклудекс Б Гепатера 28.11.2019 Моноклональные антитела 13 Изатуксимаб Сарклиза Sanofi-Aventis Groupe 27.08.2020 Ингибиторы протеинкиназы 14 Акалабрутиниб Калквенс AstraZeneca 16.04.2020 Прочие противоопухолевые препараты 15 Талазопариб Талценна Pfizer 28.02.2020 Селективные иммунодепрессанты 16 Кладрибин Мавенклад Merck 10.03.2020 17 Сипонимод Кайендра Novartis Pharma 21.12.2020 Ингибиторы интерлейкина 18 Анакинра Кинерет Patheon 03.02.2021 Другие иммунодепрессанты 19 Помалидомид Имновид Celgene 07.05.2015 Помалидомид-ТЛ Технология лекарств 01.11.2019 Иматанго Рафарма 11.11.2020 Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 20 Рисдиплам Эврисди Roche 26.11.2020 Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания 21 Ивакафтор+лумакафтор Оркамби Vertex Pharmaceuticals 12.05.2021 Средства, препятствующие новообразованию сосудов 22 Ранибизумаб Луцентис Novartis Pharma 16.06.2008 Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства 23 Гадотеровая кислота Дотарем Guerbet 11.09.2012 Кларискан GE Healthcare 21.02.2020 Гадотеровая кислота-ТЛ Технология лекарств 14.02.2021 Гадотеровая кислота Дж Jodas Expoim 01.02.2021 Источник: Минздрав РФ

Документом также предлагается добавить новые лекарственные формы к уже включенным препаратам. Дополнительные формы появятся у панкреатина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина и морфина.

Для части препаратов количество форм может быть сокращено. «ФВ» ранее писал об исключении капсул мельдония из перечня. Также уменьшить количество лекарственных форм предлагается у МНН мометазон, гонадотропин хорионический, калия йодид, бензатина бензилпенициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, тобрамицин, паливизумаб, идарубицин, митомицин, карбамазепин и сальбутамол.

Если правительство подпишет распоряжение, из перечня ЖНВЛП будет исключена комбинация мометазон + формотерол. Антиастматическое средство было представлено в единственной форме аэрозоля для ингаляций дозированного.

Таисия Кубрина

pharmvestnik