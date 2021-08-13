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Минздрав предложил дополнить перечень ЖНВЛП 23 новыми МНН

Минздрав разработал поправки в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и для лечения 14 высокозатратных нозоологий на 2022 год. В список ЖНВЛП могут войти 23 новых препарата.

Минздрав разместил у себя на сайте Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении изменений, вносимых в перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Документ предлагает включить в перечень ЖНВЛП 23 новых МНН с 1 января 2022 года.

Перечень «14 ВЗН» пополнится следующими препаратами: помалидомид, эфмороктоког альфа, кладрибин и иксазомиб.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила включение в перечень ЖНВЛП комбинированный препарат из группы прочих препаратов для лечения заболеваний органов дыхания — «ивакафтор + лумакафтор». Действие препарата направлено на коррекцию работы поврежденного мутацией в гене CFTR белка на поверхности клеток эпителия бронхов. Препарат предназначен для лечения муковисцидоза у детей от 6 лет и старше.

Как ранее сообщал «ФВ», лекарство зарегистрировано только в конце 2020 года. В прошлом году регионы закупали препарат за границей по специальному разрешению Минздрава. Было приобретено 23 упаковки за 26,3 млн руб. (около 1,14 млн руб. за упаковку).

Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП
МНН Торговое наименование Производитель Дата
регистрации
Аналоги глюкагоноподобного пептида-1
1 Семаглутид Оземпик Novo Nordisk 15.08.2019
Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа
2 Эмпаглифлозин Джардинс Boehringer Ingelheim 28.11.2014
3 Эртуглифлозин Стиглатра Schering-Plough Labo 02.12.2019
Факторы свертывания крови
4 Эфмороктоког альфа Элоктейт Vetter Pharma-Fertigung 13.01.2020
Антиаритмические препараты, класс III
5 4-нитро-N-(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил бензамида гидрохлорид Рефралон ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 24.06.2014
Другие антибактериальные препараты
6 Полимиксин Полимиксин В Jodas Expoim 09.03.2016
Веллобактин В Панбио Фары 12.05.2016
Сабвиксин Красфарма 07.07.2017
Вилимиксин ПФК Пребенд 11.12.2018
Другие противотуберкулезные препараты
7 Деламанид Дельтиба Р-Фарм 08.05.2020
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
8 Доравирин Пивелтра MSD 04.06.2019
Противовирусные препараты для лечения гепатита C
9 Симепревир Совриад Janssen-Cilag 27.02.2014
Комбинированные антиретрововирусные препараты
10 Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин Биктарви Gilead Sciences 22.01.2020
11 Доравирин + ламивудин + тенофовир Делстриго MSD 20.11.2019
Прочие противовирусные препараты
12 Булевиртид Мирклудекс Б Гепатера 28.11.2019
Моноклональные антитела
13 Изатуксимаб Сарклиза Sanofi-Aventis Groupe 27.08.2020
Ингибиторы протеинкиназы
14 Акалабрутиниб Калквенс AstraZeneca 16.04.2020
Прочие противоопухолевые препараты
15 Талазопариб Талценна Pfizer 28.02.2020
Селективные иммунодепрессанты
16 Кладрибин Мавенклад Merck 10.03.2020
17 Сипонимод Кайендра Novartis Pharma 21.12.2020
Ингибиторы интерлейкина
18 Анакинра Кинерет Patheon 03.02.2021
Другие иммунодепрессанты
19 Помалидомид Имновид Celgene 07.05.2015
Помалидомид-ТЛ Технология лекарств 01.11.2019
Иматанго Рафарма 11.11.2020
Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
20 Рисдиплам Эврисди Roche 26.11.2020
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
21 Ивакафтор+лумакафтор Оркамби Vertex Pharmaceuticals 12.05.2021
Средства, препятствующие новообразованию сосудов
22 Ранибизумаб Луцентис Novartis Pharma 16.06.2008
Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства
23 Гадотеровая кислота Дотарем Guerbet 11.09.2012
Кларискан GE Healthcare 21.02.2020
Гадотеровая кислота-ТЛ Технология лекарств 14.02.2021
Гадотеровая кислота Дж Jodas Expoim 01.02.2021
Источник: Минздрав РФ

Документом также предлагается добавить новые лекарственные формы к уже включенным препаратам. Дополнительные формы появятся у панкреатина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина и морфина.

Для части препаратов количество форм может быть сокращено. «ФВ» ранее писал об исключении капсул мельдония из перечня. Также уменьшить количество лекарственных форм предлагается у МНН мометазон, гонадотропин хорионический, калия йодид, бензатина бензилпенициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, тобрамицин, паливизумаб, идарубицин, митомицин, карбамазепин и сальбутамол.

Если правительство подпишет распоряжение, из перечня ЖНВЛП будет исключена комбинация мометазон + формотерол. Антиастматическое средство было представлено в единственной форме аэрозоля для ингаляций дозированного.

Таисия Кубрина
pharmvestnik

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13 августа, 2021 | Просмотров: 142