Минздрав предложил дополнить перечень ЖНВЛП 23 новыми МНН

Минздрав разработал поправки в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и для лечения 14 высокозатратных нозоологий на 2022 год. В список ЖНВЛП могут войти 23 новых препарата.
Минздрав разместил у себя на сайте Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении изменений, вносимых в перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Документ предлагает включить в перечень ЖНВЛП 23 новых МНН с 1 января 2022 года.
Перечень «14 ВЗН» пополнится следующими препаратами: помалидомид, эфмороктоког альфа, кладрибин и иксазомиб.
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила включение в перечень ЖНВЛП комбинированный препарат из группы прочих препаратов для лечения заболеваний органов дыхания — «ивакафтор + лумакафтор». Действие препарата направлено на коррекцию работы поврежденного мутацией в гене CFTR белка на поверхности клеток эпителия бронхов. Препарат предназначен для лечения муковисцидоза у детей от 6 лет и старше.
Как ранее сообщал «ФВ», лекарство зарегистрировано только в конце 2020 года. В прошлом году регионы закупали препарат за границей по специальному разрешению Минздрава. Было приобретено 23 упаковки за 26,3 млн руб. (около 1,14 млн руб. за упаковку).
|Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП
|№
|МНН
|Торговое наименование
|Производитель
|Дата
регистрации
|Аналоги глюкагоноподобного пептида-1
|1
|Семаглутид
|Оземпик
|Novo Nordisk
|15.08.2019
|Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа
|2
|Эмпаглифлозин
|Джардинс
|Boehringer Ingelheim
|28.11.2014
|3
|Эртуглифлозин
|Стиглатра
|Schering-Plough Labo
|02.12.2019
|Факторы свертывания крови
|4
|Эфмороктоког альфа
|Элоктейт
|Vetter Pharma-Fertigung
|13.01.2020
|Антиаритмические препараты, класс III
|5
|4-нитро-N-(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил бензамида гидрохлорид
|Рефралон
|ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России
|24.06.2014
|Другие антибактериальные препараты
|6
|Полимиксин
|Полимиксин В
|Jodas Expoim
|09.03.2016
|Веллобактин В
|Панбио Фары
|12.05.2016
|Сабвиксин
|Красфарма
|07.07.2017
|Вилимиксин
|ПФК Пребенд
|11.12.2018
|Другие противотуберкулезные препараты
|7
|Деламанид
|Дельтиба
|Р-Фарм
|08.05.2020
|Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
|8
|Доравирин
|Пивелтра
|MSD
|04.06.2019
|Противовирусные препараты для лечения гепатита C
|9
|Симепревир
|Совриад
|Janssen-Cilag
|27.02.2014
|Комбинированные антиретрововирусные препараты
|10
|Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин
|Биктарви
|Gilead Sciences
|22.01.2020
|11
|Доравирин + ламивудин + тенофовир
|Делстриго
|MSD
|20.11.2019
|Прочие противовирусные препараты
|12
|Булевиртид
|Мирклудекс Б
|Гепатера
|28.11.2019
|Моноклональные антитела
|13
|Изатуксимаб
|Сарклиза
|Sanofi-Aventis Groupe
|27.08.2020
|Ингибиторы протеинкиназы
|14
|Акалабрутиниб
|Калквенс
|AstraZeneca
|16.04.2020
|Прочие противоопухолевые препараты
|15
|Талазопариб
|Талценна
|Pfizer
|28.02.2020
|Селективные иммунодепрессанты
|16
|Кладрибин
|Мавенклад
|Merck
|10.03.2020
|17
|Сипонимод
|Кайендра
|Novartis Pharma
|21.12.2020
|Ингибиторы интерлейкина
|18
|Анакинра
|Кинерет
|Patheon
|03.02.2021
|Другие иммунодепрессанты
|19
|Помалидомид
|Имновид
|Celgene
|07.05.2015
|Помалидомид-ТЛ
|Технология лекарств
|01.11.2019
|Иматанго
|Рафарма
|11.11.2020
|Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
|20
|Рисдиплам
|Эврисди
|Roche
|26.11.2020
|Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
|21
|Ивакафтор+лумакафтор
|Оркамби
|Vertex Pharmaceuticals
|12.05.2021
|Средства, препятствующие новообразованию сосудов
|22
|Ранибизумаб
|Луцентис
|Novartis Pharma
|16.06.2008
|Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства
|23
|Гадотеровая кислота
|Дотарем
|Guerbet
|11.09.2012
|Кларискан
|GE Healthcare
|21.02.2020
|Гадотеровая кислота-ТЛ
|Технология лекарств
|14.02.2021
|Гадотеровая кислота Дж
|Jodas Expoim
|01.02.2021
|Источник: Минздрав РФ
Документом также предлагается добавить новые лекарственные формы к уже включенным препаратам. Дополнительные формы появятся у панкреатина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина и морфина.
Для части препаратов количество форм может быть сокращено. «ФВ» ранее писал об исключении капсул мельдония из перечня. Также уменьшить количество лекарственных форм предлагается у МНН мометазон, гонадотропин хорионический, калия йодид, бензатина бензилпенициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, тобрамицин, паливизумаб, идарубицин, митомицин, карбамазепин и сальбутамол.
Если правительство подпишет распоряжение, из перечня ЖНВЛП будет исключена комбинация мометазон + формотерол. Антиастматическое средство было представлено в единственной форме аэрозоля для ингаляций дозированного.
Таисия Кубрина
pharmvestnik