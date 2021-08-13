Минздрав возобновил применение двух препаратов

Минздрав принял решение возобновить применение ранее приостановленных препаратов «Вессел® Дуэ Ф» и «Маркаин® Спинал». Минпромторг представил информацию об устранении производителями выявленных нарушений.

Приказом Минздрава России № 853 от 13.08.2021 возобновлено применение средства для местной анестезии «Маркаин Спинал», другой приказ (№ 855) восстанавливает применение антикоагулянта «Вессел Дуэ Ф». Основаниями для снятия ограничений послужили поступившие на прошлой неделе от Минпромторга письма об устранении обоими производителями несоответствий требованиям надлежащей производственной практики и (или) нарушений лицензионных требований, следует из текста приказов.

Применение препарата «Вессел Дуэ Ф» (МНН сулодексид) из-за несоответствий на производственной площадке было приостановлено с 4 марта 2020 года. Соответствующее решение касалось только раствора для внутривенного и внутримышечного введения с регистрационным удостоверением П N012490/02 от 04 апреля 2008 года, выданым «Альфасигма С.п.А.», производственная площадка: Via E. Fermi 1, 65020 Alanno (Pescara), Italy.

Годом ранее решение о простановке применения было принято в отношении другого препарата – «Маркаин Спинал» (МНН бупивакаин), раствор для инъекций 5 мг/мл, производитель – Cenexi, Франция, держатель удостоверения П N014031/01 от 05.12.2007 года – Aspen Pharmacare Holdings Limited, Ирландия. Вывод местного анестетика на рынок был ограничен с 8 августа 2019 года.

Таисия Кубрина

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