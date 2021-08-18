МВД и ФСБ проследят за целевым использованием средств на борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указ №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы». Среди прочего в документе говорится, что МВД и ФСБ должны разработать комплекс мер против хищения бюджетных средств, «выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции». Ранее Путин неоднократно поручал Генпрокуратуре РФ следить за начислением стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Президент РФ Владимир Путин подписал указ №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы». Среди прочего в документе говорится, что МВД и ФСБ должны разработать комплекс мер против хищения бюджетных средств, «выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции». Ранее Путин неоднократно поручал Генпрокуратуре РФ следить за начислением стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

Осуществить поручение МВД и ФСБ должны совместно с Федеральным казначейством контрольно-сметными органами субъектов РФ и муниципальных образований. Помимо средств, выделяемых на борьбу с COVID-19, ведомства также должны принять меры по недопущению нецелевого использования ассигнований из федбюджета, направленных на реализацию национальных проектов.

Доклад об исполнении поручений ответственные ведомства должны предоставлять Владимиру Путину ежегодно до 15 марта, а итоговый отчет – до 10 декабря 2024 года.

Ранее Путин уже требовал от правоохранительных органов следить за целевым использованием средств, выделяемых на борьбу с COVID-19. Первое поручение Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ о проверке начисления выплат медработникам президент дал в мае 2020 года после многочисленных жалоб медиков на перебои с начислением средств и некорректные расчеты. Еще одно поручение по контролю за выплатами появилось в январе 2021 года. Глава государства подчеркивал, что очень важно, чтобы вся выделяемая государством помощь, в том числе специальные социальные выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусой инфекцией, своевременно доходила до граждан.

С начала пандемии в России завели несколько уголовных дел, связанных с махинациями со средствами, предназначенными для борьбы с COVID-19. Например, в мае 2020 года в Краснодарском крае было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с нарушением прав сотрудников Городской больницы города Армавира «на своевременное и полное получение стимулирующих выплат». О подозреваемых, а также следственных действиях по делу не сообщалось. Возбуждению дела предшествовало видеообращение от медработников, которые рассказали, что не получили положенные им выплаты.

В октябре 2020 года в отношении министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и ее сына Ильи Белоусова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, с мая по октябрь они вместе с другими сообщниками похитили из регионального бюджета 25 млн рублей во время закупки средств индивидуальной защиты путем содействия заключению госконтракта. Ледяева, подчеркивали следователи, знала, что продукция не соответствует условиям договора. Экс-министр будет находиться под домашним арестом до сентября 2021 года.