Вынесен приговор экс-главе Минздрава Алтайского края Ирине Долговой

Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор бывшему министру здравоохранения Алтайского края и экс-заместителю председателя правительства региона Ирине Долговой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

В Следственном управлении (СУ) СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что в ходе предварительного следствия Долгова полностью признала вину.

О возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 268 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) в отношении экс-министра здравоохранения региона стало известно 17 сентября 2020 года. В СУ тогда отмечали, что по месту жительства и местам работы Долговой проводились следственные и розыскные мероприятия для сбора доказательств. Сначала чиновницу заключили под стражу, но в октябре 2020 года Октябрьский районный суд Барнаула перевел ее под домашний арест.

По данным следствия и суда, осенью 2018 года Ирина Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел на это право. Эти действия, отмечают в СУ, повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края в размере более 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, в результате чего после их уценки предприятию был причинен имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей», – сообщили в СУ, добавив, что в качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, на имущество Долговой наложен арест на сумму более 5,5 млн рублей.

Ирина Долгова работала в должности министра здравоохранения региона с 2017 по 2018 год, с 2018 по 2020 год занимала пост зампреда правительства Алтайского края. В августе 2020 года она ушла в отставку по «личным обстоятельствам».