В Великобритании разрабатывают единую вакцину против гриппа и COVID

Новый британский вакцинный завод будет разрабатывать единую прививку против гриппа и COVID-19, пишет The Telegraph. Исполнительный директор Центра производства и вакцинных инноваций (VMIC) Мэтью Дюшарс заявил, что предприятие также оценит, будет ли такая прививка эффективна.

«Это сэкономит много времени, и было бы намного удобнее сделать всего один укол, поэтому мы, разработчики и производители вакцин, будем рассматривать этот вариант, — заявил Дюшарс. — Допустим, нам действительно нужно сделать сезонную вакцину, а людям нужна одна прививка от гриппа, одна — от COVID, и еще одна — от чего-то еще. Если вы можете объединить их все в одну, это, очевидно, предпочтительнее».

VMIC строился в течение прошлого года и получил более 200 млн фунтов стерлингов государственного финансирования. Ожидается, что он будет постепенно вводиться в строй в ближайшие месяцы. Центр должен будет произвести до 70 млн доз вакцины в течение четырех-пяти месяцев, что увеличит производственные мощности Великобритании, пишет The Telegraph.

Идея создать завод по производству крупных партий вакцин была предложена в 2018 году, а открытие этого объекта было запланировано на 2022 год. Великобритания планирует начать использовать мощности фабрики в следующем году.

«Их план состоит в том, чтобы использовать VMIC для кампании ревакцинации в 2022 году. Именно на это мы переориентировали наши усилия и внимание», — говорит Дюшарс.

Николай Соколов

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