РААС обратилась с открытым письмом к руководству сети гипермаркетов «Лента»

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обратилась с открытым письмом к владельцам сети гипермаркетов «Лента» из-за того, что что продуктовый ретейлер в одностороннем порядке расторгает с ними договоры аренды в пользу единственной сети аптек «Алоэ», сообщает «Коммерсант». Речь идет о недобросовестной конкуренции.

О том, что в «Ленте» откроют 165 аптек сети «Алоэ» до истечения года, стало известно на прошлой неделе. И сразу же аптекам, арендующим в ее гипермаркетах торговые площади, начали приходить уведомления о расторжении договора по инициативе «Ленты». РААС, куда входят сети аптек «Ригла», «36,6», «Нео-фарм» и другие, в ответ направили акционерам «Ленты» открытое письмо, в котором выразили несогласие с такой позицией.

По словам гендиректора «Риглы» Александра Филиппова, обсуждения новых условий сотрудничества, как и объяснения причин разрыва договоренностей, не было. При этом фармацевтическая сеть, у которой имелось 17 точек в магазинах «Ленты», вложила немалые средства, чтобы привлечь больше покупателей, добавил он. Аптечная ассоциация посчитала такие действия «Ленты» ограничивающими свободную конкуренцию и подумывает о том, чтобы инициировать соответствующую проверку. Также это может повлечь отток покупателей, которые изначально шли в торговые центры именно в аптеку, считают ее члены.

Чтобы урегулировать ситуацию, РААС предложила управляющим и акционерам «Ленты» оставить договоренности в силе, либо сделать прозрачные для всех арендаторов условия отбора. Этот вопрос прокомментировали и остальные стороны. Как пишет издание, в самой «Ленте» сообщили, что предлагали аренду нескольким сетям аптек, а в «Алоэ» оказались самые выгодные условия. Также представитель сети отметил, что расторжение договоров с арендаторами не нарушает условия соглашений.

Как считает опрошенный «Коммерсантом» юрист Forward Legal Ольга Зеленская, типовой договор аренды может включать пункт о праве попросить арендаторов освободить помещения в любой момент. Адвокат полагает, что Федеральная антимонопольная служба может провести проверку по этому делу.

gxpnews