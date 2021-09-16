AbCellera и Moderna объединяются для разработки методов лечения антителами

Компания AbCellera Biologics и Moderna заключили соглашение о сотрудничестве для разработки терапий с использованием антител. Ранее AbCellera совместно с Eli Lilly разработала моноклональное антитело bamlanivimab.

Компания AbCellera Biologics заявила о том, что заключила многолетнее соглашение с производителем вакцины против COVID-19 Moderna. Сотрудничество будет направлено на разработку методов лечения различных заболеваний при помощи антител.

Компания заявила, что в результате сделки Moderna будет иметь права на разработку и продажу антител, созданных в ходе сотрудничества. В частности, Moderna сможет использовать искусственный интеллект AbCellera, который анализирует естественные иммунные реакции и идентифицирует терапевтические антитела против различных целей.

В свою очередь AbCellera будет получать платежи за проведенные исследования и имеет право получать промежуточные платежи, а также роялти от продаж антител.

«За прошедший год Moderna продемонстрировала… влияние технологии мРНК-вакцин для защиты людей по всему миру», — рассказал генеральный директор и президент AbСellera Карл Хансен. — Мы рады работать вместе с их командой, чтобы продвигать кодированные с помощью РНК антитела как новую веху в генетической терапии».

В прошлом году AbCellera в партнерстве с производителем лекарств Eli Lilly разрабатывала препараты на основе антител для лечения и профилактики COVID-19, пишет Reutetrs. Компании совместно разработали bamlanivimab, моноклональное антитело, которое в настоящее время используется в США со вторым антителом Eli Lilly под названием etesevimab для лечения COVID-19 разной степени тяжести.

Ранее применение этой комбинации в США было приостановлено, поскольку она «не проявляла активность против всех» вариантов коронавируса. Но FDA снова разрешило ее применение в штатах, где еще не получили распространение штаммы, которые лучше сопротивляются лечению, к примеру штамм «Дельта» из Индии или «Гамма» из Бразилии. Чтобы применять комбинацию, в штате должно быть не более 5% заражений такими вариантами. Это означает, что сейчас она доступна в более чем 20 штатах, в том числе в Огайо, Колорадо и Коннектикуте.

Николай Соколов

pharmvestnik