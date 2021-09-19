Trodelvy от Gilead показал способность улучшать выживаемость и качество жизни при раке груди

Gilead представила данные III фазы испытаний Trodelvy у пациентов с метастатическим тройным негативным раком молочной железы. Принимавшая препарат группа показала на 49% лучшие результаты общей выживаемости, а также меньший шанс смерти или ухудшения болезни по сравнению с химиотерапией.

Компания Gilead представила новые данные исследования III фазы под названием ASCENT, в котором препарат Trodelvy испытывался на пациентах с рецидивирующим или рефрактерным метастатическим тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), которые ранее получали две или более системных терапии.

Принимавшая Trodelvy группа показала лучшие результаты общей выживаемости (OS) по сравнению с химиотерапией (11,8 против 6,9 месяцев), риск смерти от заболевания снизился на 49%. Также эти пациенты продемонстрировали клинически значимое снижение риска ухудшения заболевания или смерти (на 57%) по сравнению с химиотерапией. Кроме того, препарат продемонстрировал значительные и клинически значимые улучшения качества жизни, связанного со здоровьем.

«На метастатической стадии рака груди заболевание нередко переходит от одного типа к другому, — прокомментировал исследование глава Международного центра рака груди (IBCC) Хавьер Кортес. — Примерно у одной трети пациентов с TNBC в исследовании ASCENT изначально такое заболевание не было диагностировано, и они по-прежнему имели преимущество в выживаемости, принимая Trodelvy, по сравнению с химиотерапией».

Профиль безопасности Trodelvy в этой подгруппе соответствовал предыдущим данным от исследования ASCENT. Ключевыми, связанными с лечением нежелательными явлениями по сравнению с химиотерапией были нейтропения (59 против 40% при химиотерапии), лейкопения (12 против 9%), анемия (8 против 7%) и диарея (7 против 0%). Смертей, связанных с терапией Trodelvy, не было зафиксировано.

FDA ободрило Trodelvy против ТНРМЖ в апреле этого года. Ускоренную регистрацию препарат прошел еще в 2020 году, после чего Gilead добавила препарат в свой портфолио онкологических лекарственных средств, приобретя разработавшую его Immunomedics за 21 млрд долл.

Trodelvy представляет из себя конъюгат антитела и ингибитор топоизомеразы, который направлен на рецептор Trop-2. Этот белок экспрессируется в нескольких типах эпителиальных опухолей, в том числе при ТНРМЖ, при котором высокая экспрессия этого рецептора связана с низкой выживаемостью и риском рецидивов заболевания.

ТНРМЖ – это агрессивный тип рака молочной железы, на долю которого приходится примерно 15% всех случаев рака молочной железы. Заболевание чаще диагностируется у молодых афро- и латиноамериканок. Большинство больных умирают через пять лет после постановки первичного диагноза.

Николай Соколов

pharmvestnik