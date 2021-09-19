Роспотребнадзор намерен ввести обязательное лицензирование для проведения дезинфекции

Роспотребнадзор подготовил проект изменений в список обязательно лицензируемых видов деятельности, предложив вернуть в него работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Это нововведение, по мнению ведомства, необходимо для улучшения эпидемиологической обстановки, в связи с «крупными вспышками инфекционных заболеваний, возникающих вследствие несвоевременного, а главное – некачественного проведения» дезмероприятий. Роспотребнадзор подготовил проект изменений в список обязательно лицензируемых видов деятельности, предложив вернуть в него работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Это нововведение, по мнению ведомства, необходимо для улучшения эпидемиологической обстановки, в связи с «крупными вспышками инфекционных заболеваний, возникающих вследствие несвоевременного, а главное – некачественного проведения» дезмероприятий.

Проект был направлен на рассмотрение правительственной рабочей группе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сейчас, согласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», подлежат обязательному лицензированию 58 видов работ, в том числе медицинская и фармацевтическая деятельность, производство и техническое обслуживание медтехники.

Позиция Минздрава о выдаче лицензии на дезинфекцию несколько раз менялась. В 2016 году ведомство обязало немедицинские, как и профильные организации получать разрешение на дезмероприятия, но ФАС посчитала это нарушением конкуренции и предписала изменить порядок. С тех пор лицензия на дезинфекцию была обязательной во время осуществления медицинской деятельности.

В обновленном в 2021 году Положении о лицензировании меддеятельности дезинфектология была исключена из перечня видов медуслуг. Кроме того, было исключено требование к руководителям клиник, претендующих на получение лицензии, иметь высшее медицинское или фармацевтическое образование, аккредитацию или сертификат по организации здравоохранения и не менее пяти лет опыта работы.