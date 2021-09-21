Компания «Нанолек» пересмотрела производственные планы на КовиВак

«Нанолек» еще не завершил трансфер технологии производства вакцины КовиВак (разработана Центром им. М.П. Чумакова), так как столкнулся с трудностями, связанными с поставками оборудования. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал президент фармкомпании Владимир Христенко на открытии R&D-центра в Пущино. Ранее планировалось, что до конца 2021 года завод фармкомпании в Кировской области выпустит до 5 млн доз. «Нанолек» еще не завершил трансфер технологии производства вакцины КовиВак (разработана Центром им. М.П. Чумакова), так как столкнулся с трудностями, связанными с поставками оборудования. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал президент фармкомпании Владимир Христенко на открытии R&D-центра в Пущино. Ранее планировалось, что до конца 2021 года завод фармкомпании в Кировской области выпустит до 5 млн доз.

«Трансфер технологии Центр им. М.П. Чумакова пока не завершился, до конца года сохраняются планы начать выпуск КовиВака. В полном объеме удовлетворить потребности планируем в следующем году», – сообщил Христенко. На вопрос, с чем связана задержка трансфера технологии производства КовиВак Центром им. М.П. Чумакова, президент фармкомпании ответил, что «любое масштабирование производства даже на одной площадке вызывает всегда много технологических вопросов, а перенос с одной площадки на другую вызывает еще больше».

По его словам, из-за масштабирования производства разных компаний по всему миру возникли очереди за теми или иными частями оборудования или вспомогательными и расходными материалами, растянувшиеся на год-полтора.

«Сейчас с помощью Минпромторга, своими силами, привлекая посольства, торгпредства, эти проблемы пытаемся решать, выстраиваться в цепочки, но тем не менее это реальная проблема, с который сегодня сталкиваются все производители», – поделился Владимир Христенко.

В марте 2021 года Денис Мантуров заявил, что индустриальным партнером по производству КовиВак выбрана компания «Нанолек». Планировалось, что до конца 2021 года завод фармкомпании в Кировской области выпустит до 5 млн доз вакцины.

В июле объем выпуска вакцины КовиВак на 2021 год на кировском заводе «Нанолек» был закрелпен на уровне 3 млн доз. Всего до конца года Центр им. М.П. Чумакова и «Нанолек» совместно намеревались произвести до 10 млн доз вакцины Центра им. М.П. Чумакова.

Пока КовиВак производит только Центр им. М.П. Чумакова, объемы его производства не удовлетворяют спрос. Летом возникли проблемы с поставками КовиВак в Москву и другие регионы РФ.

В новом R&D-центре в Пущино планируется вести разработку вакцин против опоясывающего лишая (для граждан 50+) и комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа. Христенко уточнил, что этот препарат пока на ранней стадии разработки.

В мае 2020 года «Нанолек» сообщал о разработке собственной вакцины от COVID-19 на основе рекомбинантной белковой молекулы. С сентября клиническое исследование аналогичной комбинированной вакцины проводит американская Novavax, также о намерении создать препарат, сочетающий в себе вакцину от COVID-19 и вакцину – кандидата от гриппа, заявила Moderna.

Заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям компании «Нанолек» Светлана Закирова сообщила, что на базе пущинского центра, помимо вакцин, будут производиться и разрабатываться онкологические препараты. Пока известно, что это будут два биоаналога, а также собственный препарат компании на основе агониста интерлейкина-2.

Кроме того, вне R&D-центра совместно с «Комбиотех» фармкомпанией ведется разработка вакцины против папилломавируса человека. «Мы уже получили запрос от Всемирной организации здравоохранения, приглашение участвовать в тендере ее поставок в 2027 году, потому что во всем мире существует дефицит эффективных, качественных и доступных вакцин для профилактики инфекционных заболеваний», – отметил Владимир Христенко.

В ближайшее время планируется партнерство с западной компанией по менингококковой инфекции.

По его словам, совокупные инвестиции в R&D-центр на ближайшие три года составят порядка 5 млрд рублей, из них 3 млрд – на производство и 2 млрд рублей – на разработку лекарственных средств. На сегодняшний день в оснащение R&D-центра компанией «Нанолек» вложено 50 млн рублей.

Фото: София Прохорчук/Vademecum

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