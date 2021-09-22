Pharmadata: закупки аптек в августе 2021

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновленную информацию об изменении среднего объема закупок аптек, участников проекта «Фармадата», в денежном и натуральном выражении. В выборку попали данные по сумме и объему закупок аптек за август 2021 г. включительно (в расчете на одну аптеку), которые предоставили 12 845 аптечных учреждений, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.

В августе 2021 года наблюдаем незначительный рост закупок в натуральных величинах (+3,7%) к июлю и снижение значений (-15,2%) к августу прошлого года. В денежном выражении произошел рост закупок (+3,7%) к июлю, но остался на уровне августа 2020 года (+0,7%).

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