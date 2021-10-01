ФАС подтвердила антиконкурентный сговор в тендерах Минздрава Ростовской области на утилизацию медотходов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила наличие антиконкурентного сговора в действиях Минздрава Ростовской области на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». Ведомство уличили в нарушении конкуренции при заключении контрактов с заранее определенным поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Ранее по факту превышения должностных полномочий при взаимодействии с компанией уголовное дело было возбуждено в отношении бывшей главы Минздрава региона Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила наличие антиконкурентного сговора в действиях Минздрава Ростовской области на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». Ведомство уличили в нарушении конкуренции при заключении контрактов с заранее определенным поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Ранее по факту превышения должностных полномочий при взаимодействии с компанией уголовное дело было возбуждено в отношении бывшей главы Минздрава региона Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского.

По сведениям ФАС, Минздрав Ростовской области, а также Больница скорой медицинской помощи Новочеркасска, Городская больница №20 Ростова-на-Дону, Областная клиническая больница №2 Ростовской области и Дом ребенка №4 заключили антиконкурентное соглашение для ограничения конкуренции на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». «Соглашение предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным Минздравом поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации», – сообщили в ФАС.

Антимонопольная служба направила материалы дела в правоохранительные органы, в случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

В конце ноября 2019 года сотрудники Следственного управления ФСБ по региону задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, до 2017 года Быковская взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко. Его компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов, заключив с областным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение.

Вместе с Татьяной Быковской по уголовному делу о превышении должностных полномочий подозреваемым проходит заместитель министра здравоохранения Станислав Беседовский. Ему также инкриминировали пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» на 100% принадлежит Александру Данченко. В 2021 году компания заключила 23 контракта на обращение с медотходами на общую сумму 18,8 млн рублей. Крупнейший заказчик – Городская больница №20 Ростова-на-Дону. Помимо Ростовской области, компания работает в Вологодской, Пензенской областях и Краснодарском крае. Выручка компании в 2020 году составила 116 млн рублей, чистая прибыль – 2,8 млн рублей.