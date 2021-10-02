Финансирование фонда «Круг добра» в 2022 году вырастет на 31%

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документу, на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, которых обеспечивает фонд «Круг добра», в 2022 году будет выделено 78,8 млрд руб., в 2023 году – 84 млрд, в 2024 – 89,8 млрд руб.

Из пояснительной записки к проекту следует, что, как и в 2021 году, деньги для лечения больных детей будут выделяться отдельно Федеральному центру планирования и организации лекобеспечения (ФЦПиЛО) и отдельно в виде гранта фонду «Круг добра». Согласно документам, опубликованным на сайтах этих организаций, ФЦПиЛО закупает лекарства, зарегистрированные в России, «Круг добра» заключает договоры на поставку незарегистрированных лекарств и оплачивает лечение в специализированных медучреждениях.

В 2022 году на закупку лекарств ФЦПиЛО будет выделено 40,2 млрд руб., в 2023 году – 43 млрд руб., в 2024-м – 46 млрд руб.

На грант «Кругу добра» в 2022 году в федеральном бюджете заложат 38,4 млрд руб., в 2023 году – 41 млрд руб., в 2024-м – 43,83 млрд руб.

В 2021 году в федеральном бюджете на нужды фонда «Круг добра» заложено 60 млрд руб. По состоянию на 1 октября, перечислено 38,2 млрд руб., из них 27,3 млрд получил ФЦПиЛО, 10,9 млрд руб. – фонд.

Как писал «ФВ», в список незарегистрированных лекарств, которые будут поставлены в текущем году, вошли три лекарства. Это онасемноген абепарвовек, более известный под торговым наименованием «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Второй препарат — динутуксимаб бета, продаваемый под маркой «Карзиба», назначается при нейробластоме. Третье лекарство для лечения муковисцидоза — тройная комбинация элексакафтор/ивакафтор/тезакафтор с торговым наименованием «Трикафта».

В августе стало известно, что «Золгенсму» поставит «Скопинфарм», «Карзибу» — «Фармамондо» (ею владеют швейцарская FarmaMondo S.A., немецкая BioMedica Holding, а также российская «ФармЭко»). Договор на поставку лекарства «Трикафта» будет заключен с Sanofi. Сумма поставок по этим договорам пока неизвестна.

Помимо лекарств фонд оплачивает больным инновационный метод «лечение злокачественных заболеваний крови и кроветворных органов и тяжелых незлокачественных болезней крови и врожденных иммунодефицитов на платформе высокодозной химиотерапии, трансплантации аллогенных ТСRαβ-деплетированных гемопоэтических предшественников и персонализированной терапии генно-инженерными препаратами». Лечение проводится в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева». В конце июля фонд заключил с НМИЦ восемь договоров на сумму 39,2 млн руб.

Созданный по инициативе президента Владимира Путина фонд «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы, превышающие 5 млн руб. в год. В 2020 году правительство планировало, что в 2022 году фонду будет направлено 64 млрд руб., а в 2023 – 68,5 млрд.

Елена Калиновская

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