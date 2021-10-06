В Москве наградили участниц TOP100 успешных женщин в фарме и медицине

Женский фармацевтический клуб составил рейтинг успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. 103 представительницы разделили на восемь номинаций.
В Москве 27 сентября прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национального рейтинга TOP100 успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. Организатором выступил Женский фармацевтический клуб.
Рейтинг включает в себя восемь номинаций. В него вошли:
Номинация «Успешный бизнес»
|Лауреат
|Компания/сфера детельности
|Наталия Каширина
|SFE Academy
|Елена Бородина
|
«Международная Академия менеджмента»
|Татьяна Борзых
|Dostavista
|Любовь Еремина
|«Центр Продвижения»
|Инна Семенова
|«Активный Компонент»
|Ирина Филатова
|ООО «ФКФС»
|Виктория Кузнецова
|«Центр бизнес-технологий»
|Анастасия Белецкая
|NOVARDIS
|Варвара Морозова
|«Варвара краса»
|София Азовцева
|ООО «СОИК»
|Светлана Голубева
|АС Фарматека
|Мария Прокопец
|ООО «Парафарм» , АС «Фармирейд»
|Наталья Плеханова
|«Профессионалы», «Реноме»
|Ольга Прокашева
|«Про продукт»
|Мария Зотова
|10 MED
Номинация «Производители»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Оксана Красных
|«Зелдис Фарма»
|Ирина Прошута
|Becton Dickinson
|Елена Макарова
|«Бибиколь»
|Екатерина Челомбитько
|Аптечная сеть A.V.E.
|Мария Русинова
|«Доктор Море»
|Светлана Потапова
|Bausch Health
|Юлия Шуликина
|Solopharm
|Елена Жидкова
|GLS Pharmaceuticals
|Инна Баландина
|«Профит Фарм»
|Елена Литвинова
|NovaMedica
|Ольга Глазкова
|ООО «Альфасигма Рус»
|Мария Черненко
|«Велфарм»
|Руфия Алиева
|Фирма «Здоровье»
|Ирина Франк
|ООО «ОМНИ»
|Елена Гильмутдинова
|Ascensia
|Оксана Коробейникова
|Unipharm
|Анна Буржава
|«Верофарм»
|Маргарита Шатькова
|«Пром.Медик.Русь.»
|Ольга Патеева
|«Зеленая дубрава»
|Елена Новикова
|«Фармакор Продакшн»
Номинация «Маркетинг, PR, СМИ, коммерция»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Юлия Зуенкова
|MedTech
|Наталья Сафонова
|«Эвалар»
|Евгения Дорина
|«Биннофарм Групп»
|Инна Макарова
|«Оборот.ру»
|Наталья Огородникова
|Агентство AMDG
|Юлия Нечаева
|DSM Group
|Валентина Теслюк
|АДВ — коммуникационная группа
|Тамара Олеринская
|ИД «Стриж Медиа»
|Катарина Моколене
|дизайнер
|Юлия Липкина
|«ФК Гранд Капитал»
|Галина Орлова
|«ИРИС»
|Лина Иноземцева
|
Главный дизайнер упаковки компании «Бентус»
|Анна Ермолаева
|AlphaRM
|Екатерина Кваша
|«Зеленый Крест»
|Инна Потапова
|United Marketing Group (UMG)
|Марина Шепотиненко
|Proxima Research International
Номинация «Медицина, врачи»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Татьяна Скоробогат
|Con-Med.Ru
|Юлия Ботвина
|НМИЦ кардиологии
|Наталья Винниченко (Морозова)
|Lady-guide
|Юлия Верховская
|Проект «W-метод»
|Наталия Встовская
|
Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников
|Марина Вишняк
|
Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников
|Юлия Харитонова
|Центр психологии тела
|Ирина Лубенец
|Клиника «ProДвижение»
|Светлана Алмаева
|«Клиника Современной детской неврологии»
|Альфия Давлетярова
|Медцентр «Звезда»
|Валерия Солок
|«ПреАмбула»
Номинация «Обучение, развитие, наука»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Людмила Шайдурова
|МГОК
|Ирина Пунириди
|Аптечная сеть A.V.E.
|Татьяна Ходанович
|Pharmedu
|Ольга Климова
|«Фармстандарт»
|Ирина Родайкина
|
Консалтинговая компания «Константа»
|Ольга Юдина
|«Территория инноваций»
|Татьяна Кудрявцева
|Агентство инноваций города Москвы
|Ирина Романова
|«Фармасофт»
|Алена Ермолова
|IHerb
|Анастасия Бажанова
|«Магнит Фарма»
|Ольга Войк
|«Олфарм»
|Татьяна Тимина
|«Проектная Ассоциация»
|Татьяна Верховская
|AstraZeneca
|Елена Шевелева
|«Фармклуб»
|Елена Лазарева
|Учебный центр «Доктрина»
|Алла Великанова
|Gedeon Richter
|Снежана Елистратова
|«Магнит Фарма»
Номинация «Аптечные сети»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Марина Григорян
|«36.6-Здоровье»
|Елена Щерба
|«Военторг-аптека»
|Оксана Михеева
|«Медси»
|Ольга Лопатина
|Аптечная сеть «Яринвест Медикал»
|Евгения Ламина
|«СберЕаптека»
|Оксана Юрченко
|экс-гендиректор «Фармастар»
|Татьяна Кручинина
|«Фармакон Плюс»
|Татьяна Коваленко
|Ааптечная сеть «Фармаком»
|Анна Мовсесян
|Аптечная сеть «Мама и малыш»
Номинация «GR»
|Лауреат
|Компания/Сфера деятельности
|Анна Белова
|«Фармпробег»
|Любовь Сиземова
|экс-глава «Штада Маркетинг»
|Оксана Маслянкина
|«Золотая ступка»
|Олеся Полянская
|СПФО
|Мария Литвинова
|«СоюзФарма»
|Анна Карутина
|«ФК Гранд Капитал»
|Ольга Горяинова
|«Бионика Медиа»
|Ольга Попова
|ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России
|Марина Ширина
|«Протек»
|Роза Шахидова
|«Верофарм»
|Нелли Игнатьева
|РААС
|Виктория Преснякова
|СРО АСНА
|Ирина Свято
|«Русатом Хэлскеа»
|Екатерина Митина
|Infor-media Russia
|Пряничникова Оксана
|DXDO
К тому же коммерческий директор «Велфарм» Мария Черненко и старший менеджер офтальмологии компании Bausch Health Светлана Потапова получили от организаторов годовые подписки на газету «Фармацевтический вестник» и журнал «Аптекарь». «Было решено отдать такой подарок Марии Черненко за поддержку отрасли в трудный период, а Светлане Потаповой — за создание креативных и профессиональных digital-проектов для врачей», — пояснила основатель Женского фармацевтического клуба и организатор рейтинга Тата Лысогорова.
Фото: Игорь Чунусов