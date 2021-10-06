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В Москве наградили участниц TOP100 успешных женщин в фарме и медицине

Женский фармацевтический клуб составил рейтинг успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. 103 представительницы разделили на восемь номинаций.

В Москве 27 сентября прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национального рейтинга TOP100 успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. Организатором выступил Женский фармацевтический клуб.

Рейтинг включает в себя восемь номинаций. В него вошли:

Номинация «Успешный бизнес»

Лауреат Компания/сфера детельности
Наталия Каширина SFE Academy
Елена Бородина
«Международная Академия менеджмента»
Татьяна Борзых Dostavista
Любовь Еремина «Центр Продвижения»
Инна Семенова «Активный Компонент»
Ирина Филатова ООО «ФКФС»
Виктория Кузнецова «Центр бизнес-технологий»
Анастасия Белецкая NOVARDIS
Варвара Морозова «Варвара краса»
София Азовцева ООО «СОИК»
Светлана Голубева АС Фарматека
Мария Прокопец ООО «Парафарм» , АС «Фармирейд»
Наталья Плеханова «Профессионалы», «Реноме»
Ольга Прокашева «Про продукт»
Мария Зотова 10 MED

Номинация «Производители»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Оксана Красных «Зелдис Фарма»
Ирина Прошута Becton Dickinson
Елена Макарова «Бибиколь»
Екатерина Челомбитько Аптечная сеть A.V.E.
Мария Русинова «Доктор Море»
Светлана Потапова Bausch Health
Юлия Шуликина Solopharm
Елена Жидкова GLS Pharmaceuticals
Инна Баландина «Профит Фарм»
Елена Литвинова NovaMedica
Ольга Глазкова ООО «Альфасигма Рус»
Мария Черненко «Велфарм»
Руфия Алиева Фирма «Здоровье»
Ирина Франк ООО «ОМНИ»
Елена Гильмутдинова Ascensia
Оксана Коробейникова Unipharm
Анна Буржава «Верофарм»
Маргарита Шатькова «Пром.Медик.Русь.»
Ольга Патеева «Зеленая дубрава»
Елена Новикова «Фармакор Продакшн»

Номинация «Маркетинг, PR, СМИ, коммерция»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Юлия Зуенкова MedTech
Наталья Сафонова «Эвалар»
Евгения Дорина «Биннофарм Групп»
Инна Макарова «Оборот.ру»
Наталья Огородникова Агентство AMDG
Юлия Нечаева DSM Group
Валентина Теслюк АДВ — коммуникационная группа
Тамара Олеринская ИД «Стриж Медиа»
Катарина Моколене дизайнер
Юлия Липкина «ФК Гранд Капитал»
Галина Орлова «ИРИС»
Лина Иноземцева
Главный дизайнер упаковки компании «Бентус»
Анна Ермолаева AlphaRM
Екатерина Кваша «Зеленый Крест»
Инна Потапова United Marketing Group (UMG)
Марина Шепотиненко Proxima Research International

Номинация «Медицина, врачи»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Татьяна Скоробогат Con-Med.Ru
Юлия Ботвина НМИЦ кардиологии
Наталья Винниченко (Морозова) Lady-guide
Юлия Верховская Проект «W-метод»
Наталия Встовская
Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников
Марина Вишняк
Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников
Юлия Харитонова Центр психологии тела
Ирина Лубенец Клиника «ProДвижение»
Светлана Алмаева «Клиника Современной детской неврологии»
Альфия Давлетярова Медцентр «Звезда»
Валерия Солок «ПреАмбула»

Номинация «Обучение, развитие, наука»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Людмила Шайдурова МГОК
Ирина Пунириди Аптечная сеть A.V.E.
Татьяна Ходанович Pharmedu
Ольга Климова «Фармстандарт»
Ирина Родайкина
Консалтинговая компания «Константа»
Ольга Юдина «Территория инноваций»
Татьяна Кудрявцева Агентство инноваций города Москвы
Ирина Романова «Фармасофт»
Алена Ермолова IHerb
Анастасия Бажанова «Магнит Фарма»
Ольга Войк «Олфарм»
Татьяна Тимина «Проектная Ассоциация»
Татьяна Верховская AstraZeneca
Елена Шевелева «Фармклуб»
Елена Лазарева Учебный центр «Доктрина»
Алла Великанова Gedeon Richter
Снежана Елистратова «Магнит Фарма»

Номинация «Аптечные сети»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Марина Григорян «36.6-Здоровье»
Елена Щерба «Военторг-аптека»
Оксана Михеева «Медси»
Ольга Лопатина Аптечная сеть «Яринвест Медикал»
Евгения Ламина «СберЕаптека»
Оксана Юрченко экс-гендиректор «Фармастар»
Татьяна Кручинина «Фармакон Плюс»
Татьяна Коваленко Ааптечная сеть «Фармаком»
Анна Мовсесян Аптечная сеть «Мама и малыш»

Номинация «GR»

Лауреат Компания/Сфера деятельности
Анна Белова «Фармпробег»
Любовь Сиземова экс-глава «Штада Маркетинг»
Оксана Маслянкина «Золотая ступка»
Олеся Полянская СПФО
Мария Литвинова «СоюзФарма»
Анна Карутина «ФК Гранд Капитал»
Ольга Горяинова «Бионика Медиа»
Ольга Попова ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России
Марина Ширина «Протек»
Роза Шахидова «Верофарм»
Нелли Игнатьева РААС
Виктория Преснякова СРО АСНА
Ирина Свято «Русатом Хэлскеа»
Екатерина Митина Infor-media Russia
Пряничникова Оксана DXDO

К тому же коммерческий директор «Велфарм» Мария Черненко и старший менеджер офтальмологии компании Bausch Health Светлана Потапова получили от организаторов годовые подписки на газету «Фармацевтический вестник» и журнал «Аптекарь». «Было решено отдать такой подарок Марии Черненко за поддержку отрасли в трудный период, а Светлане Потаповой — за создание креативных и профессиональных digital-проектов для врачей», — пояснила основатель Женского фармацевтического клуба и организатор рейтинга Тата Лысогорова.
Фото: Игорь Чунусов

pharmvestnik

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5 октября, 2021 | Просмотров: 337