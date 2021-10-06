Табачный производитель Philip Morris купил занимающуюся легочными заболеваними фармкомпанию Мантуров заявил об «избытке» в России вакцин от коронавируса » В Москве наградили участниц TOP100 успешных женщин в фарме и медицине Женский фармацевтический клуб составил рейтинг успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. 103 представительницы разделили на восемь номинаций. В Москве 27 сентября прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национального рейтинга TOP100 успешных женщин России в медицинской и фармацевтической отрасли. Организатором выступил Женский фармацевтический клуб. Рейтинг включает в себя восемь номинаций. В него вошли: Номинация «Успешный бизнес» Лауреат Компания/сфера детельности Наталия Каширина SFE Academy Елена Бородина «Международная Академия менеджмента» Татьяна Борзых Dostavista Любовь Еремина «Центр Продвижения» Инна Семенова «Активный Компонент» Ирина Филатова ООО «ФКФС» Виктория Кузнецова «Центр бизнес-технологий» Анастасия Белецкая NOVARDIS Варвара Морозова «Варвара краса» София Азовцева ООО «СОИК» Светлана Голубева АС Фарматека Мария Прокопец ООО «Парафарм» , АС «Фармирейд» Наталья Плеханова «Профессионалы», «Реноме» Ольга Прокашева «Про продукт» Мария Зотова 10 MED Номинация «Производители» Лауреат Компания/Сфера деятельности Оксана Красных «Зелдис Фарма» Ирина Прошута Becton Dickinson Елена Макарова «Бибиколь» Екатерина Челомбитько Аптечная сеть A.V.E. Мария Русинова «Доктор Море» Светлана Потапова Bausch Health Юлия Шуликина Solopharm Елена Жидкова GLS Pharmaceuticals Инна Баландина «Профит Фарм» Елена Литвинова NovaMedica Ольга Глазкова ООО «Альфасигма Рус» Мария Черненко «Велфарм» Руфия Алиева Фирма «Здоровье» Ирина Франк ООО «ОМНИ» Елена Гильмутдинова Ascensia Оксана Коробейникова Unipharm Анна Буржава «Верофарм» Маргарита Шатькова «Пром.Медик.Русь.» Ольга Патеева «Зеленая дубрава» Елена Новикова «Фармакор Продакшн» Номинация «Маркетинг, PR, СМИ, коммерция» Лауреат Компания/Сфера деятельности Юлия Зуенкова MedTech Наталья Сафонова «Эвалар» Евгения Дорина «Биннофарм Групп» Инна Макарова «Оборот.ру» Наталья Огородникова Агентство AMDG Юлия Нечаева DSM Group Валентина Теслюк АДВ — коммуникационная группа Тамара Олеринская ИД «Стриж Медиа» Катарина Моколене дизайнер Юлия Липкина «ФК Гранд Капитал» Галина Орлова «ИРИС» Лина Иноземцева Главный дизайнер упаковки компании «Бентус» Анна Ермолаева AlphaRM Екатерина Кваша «Зеленый Крест» Инна Потапова United Marketing Group (UMG) Марина Шепотиненко Proxima Research International Номинация «Медицина, врачи» Лауреат Компания/Сфера деятельности Татьяна Скоробогат Con-Med.Ru Юлия Ботвина НМИЦ кардиологии Наталья Винниченко (Морозова) Lady-guide Юлия Верховская Проект «W-метод» Наталия Встовская Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников Марина Вишняк Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников Юлия Харитонова Центр психологии тела Ирина Лубенец Клиника «ProДвижение» Светлана Алмаева «Клиника Современной детской неврологии» Альфия Давлетярова Медцентр «Звезда» Валерия Солок «ПреАмбула» Номинация «Обучение, развитие, наука» Лауреат Компания/Сфера деятельности Людмила Шайдурова МГОК Ирина Пунириди Аптечная сеть A.V.E. Татьяна Ходанович Pharmedu Ольга Климова «Фармстандарт» Ирина Родайкина Консалтинговая компания «Константа» Ольга Юдина «Территория инноваций» Татьяна Кудрявцева Агентство инноваций города Москвы Ирина Романова «Фармасофт» Алена Ермолова IHerb Анастасия Бажанова «Магнит Фарма» Ольга Войк «Олфарм» Татьяна Тимина «Проектная Ассоциация» Татьяна Верховская AstraZeneca Елена Шевелева «Фармклуб» Елена Лазарева Учебный центр «Доктрина» Алла Великанова Gedeon Richter Снежана Елистратова «Магнит Фарма» Номинация «Аптечные сети» Лауреат Компания/Сфера деятельности Марина Григорян «36.6-Здоровье» Елена Щерба «Военторг-аптека» Оксана Михеева «Медси» Ольга Лопатина Аптечная сеть «Яринвест Медикал» Евгения Ламина «СберЕаптека» Оксана Юрченко экс-гендиректор «Фармастар» Татьяна Кручинина «Фармакон Плюс» Татьяна Коваленко Ааптечная сеть «Фармаком» Анна Мовсесян Аптечная сеть «Мама и малыш» Номинация «GR» Лауреат Компания/Сфера деятельности Анна Белова «Фармпробег» Любовь Сиземова экс-глава «Штада Маркетинг» Оксана Маслянкина «Золотая ступка» Олеся Полянская СПФО Мария Литвинова «СоюзФарма» Анна Карутина «ФК Гранд Капитал» Ольга Горяинова «Бионика Медиа» Ольга Попова ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России Марина Ширина «Протек» Роза Шахидова «Верофарм» Нелли Игнатьева РААС Виктория Преснякова СРО АСНА Ирина Свято «Русатом Хэлскеа» Екатерина Митина Infor-media Russia Пряничникова Оксана DXDO К тому же коммерческий директор «Велфарм» Мария Черненко и старший менеджер офтальмологии компании Bausch Health Светлана Потапова получили от организаторов годовые подписки на газету «Фармацевтический вестник» и журнал «Аптекарь». «Было решено отдать такой подарок Марии Черненко за поддержку отрасли в трудный период, а Светлане Потаповой — за создание креативных и профессиональных digital-проектов для врачей», — пояснила основатель Женского фармацевтического клуба и организатор рейтинга Тата Лысогорова.

Фото: Игорь Чунусов pharmvestnik