Мантуров заявил об «избытке» в России вакцин от коронавируса

В России с начала года произведено около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, а до конца года выпуск составит 300 млн комплектов. Большая часть среди выпущенных вакцин приходится на «Спутник», выпуск которого компаниями «Генериум» и «Биокад» в сентябре составил 40 млн доз двух компонентов, сказал Денис Мантуров.

Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, в целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]», — сказал министр.

По его словам, большая часть среди выпущенных вакцин приходится на «Спутник», выпуск которого компаниями «Генериум» и «Биокад» в сентябре составил 40 млн доз двух компонентов.

«Планируется до конца года произвести еще около 150 [млн доз]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», — добавил Мантуров.

По его словам, в России сейчас «избыток» вакцин от коронавируса.

30 сентября на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19 Мантуров заявил, что из 29 позиций, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, российские предприятия выпускают 21 препарат, среди которых противовирусные, препараты против свертываемости крови и другие.

«Наши предприятия, как и планировали, продолжают интенсивно наращивать производство. Суммарный выпуск в III квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца это 110 млн полных комплектов доз, из которых почти 65 млн приходится на «Спутник V», — сказал министр.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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