«Ферропласт Медикал» вложил 40 млн рублей в расширение производства обеззараживателей воздуха

Ярославский производитель медицинских изделий «Ферропласт Медикал» расширит в 2-2,5 раза производство «умных» рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Объем инвестиций в развитие произодства составил около 40 млн рублей. Ярославский производитель медицинских изделий «Ферропласт Медикал» расширит в 2-2,5 раза производство «умных» рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Объем инвестиций в развитие произодства составил около 40 млн рублей.

Половина вложенных средств была получена в виде гранта от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), они были направлены на закупку нового технологического оборудования для производства медизделий. Благодаря обновлению оборудования в компании рассчитывают нарастить производство МИ в 2-2,5 раза.

«Ферропласт Медикал» основан в 2000 году, компания специализируется на разработке и производстве медоборудования для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания и очистки воздуха.

Компания производит бактерицидные рециркуляторы с функцией автоматического включения по акустическому датчику присутствия людей, основанную на измерении фонового шума внутри помещения. Технология направлена на энергосбережение и увеличение ресурса обеззараживателя воздуха.

По данным kartoteka.ru, ООО «Ферропласт Медикал» на 65% принадлежит Дмитрию Казакову, на 30% – Алексею Покровскому, на 5% – Валерии Казаковой. В 2020 году выручка компании составила 1,405 млрд рублей, чистая прибыль – 18,1 млн рублей.

В конце августа 2021 года Правительство РФ распространило правило «второй лишний» на госзакупки 30 видов и 45 наименований медицинского оборудования, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, УЗИ, дефибрилляторы и обеззараживатели воздуха. Согласно новому регламенту, заявка поставщика иностранного оборудования будет отклоняться, если на тендер по госзаказу выйдет хотя бы один дистрибьютор или производитель с отечественной продукцией.