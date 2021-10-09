ФАС снизила предельные оптовые добавки на ЖНВЛП

Антимонопольная служба (ФАС) согласовала проект новых оптовых надбавок, которые будут действовать на территории Москвы. Он предусматривает их снижение в среднем на 3,7%. Такое снижение во многом обусловлено изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами, рассказала в ФАС.

Новая система надбавок начнет действовать с 1 ноября 2021 года. В ФАС пояснили, что это снижение стало возможным благодаря новой методике, представленной в прошлом году. «Эти документы привели к единообразию применение налога на добавленную стоимость (НДС) при расчете оптовых надбавок и ликвидировали гипотетическую возможность дискриминации организаций в зависимости от системы общего или упрощенного налогового обложения», — добавили в ведомстве.

До конца года размеры оптовых надбавок будут пересмотрены во всех регионах страны.

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