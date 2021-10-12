Бывшие топ-менеджеры Stada планируют заняться производством БАД

Бывшие топ-менеджеры Stada зарегистрировали компанию «Астарта фарма». Ее основным видом деятельности является производство БАД. Первым проектом может стать производство и реализация бренда «Нормоспектрум».

Бывший вице-президент фармкомпании Stada Дмитрий Ефимов и экс-директор по маркетингу Роман Юдович стали соучредителями ООО «Астарта фарма». Им принадлежит соответственно 72% и 18% долей в новом юрлице, еще 10% — у Любови Ореховой, пишет газета «Ведомости». Согласно данным СПАРК, основным видом деятельности компании является производство биологически активных добавок (БАД).

Первым проектом компании может стать производство и реализация бренда «Нормоспектрум» — добавки, используемой для нормализации микрофлоры кишечника. Производством БАД занимается компания «Амфита». С ней ведутся переговоры о покупке бренда.

По данным СПАРК, ООО «Амфита» принадлежит Владиславу-Салавату Галееву. На сайте компании указывается, что она работает на базе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.

По словам источника издания, знакомого с планами учредителей «Астарта фармы», в случае завершения сделки «Амфита» продолжит заниматься производством «Нормоспектрума», но уже как контрактная площадка. Если проект окажется успешным, «Астарта фарма» расширит линейку принадлежащих ей БАД, а также обзаведется собственной производственной площадкой.

Исполнительный вице-президент фармацевтической компании Stada Дмитрий Ефимов покинул компанию в сентябре 2019 года. В мае 2020 года «ФВ» писал, что он возглавил компанию ООО «Иммунотехнологии», которую Сбербанк создал для масштабирования производства вакцины от коронавируса.

pharmvestnik