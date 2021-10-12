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ФАС утвердила предельные надбавки для 25 регионов

Решения о пересмотре размера надбавок были приняты в сентябре во многих регионах России. Антимонопольная служба утвердила пересмотренные значения в 25 регионах, опубликовав их список. Большинство территорий оставили прежние наценки, как и просили аптеки. Однако нашлись и те, кто прибег к снижению оптовых и розничных надбавок.

В начале октября ФАС опубликовала список с утвержденными региональными тарифными комиссиями надбавками, в который вошли 25 территорий. Для всех регионов действует новый ценовой диапазон: вместо категории «до 50 руб. включительно» появилась строка «до 100 руб. включительно».

Некоторые из субъектов — Архангельская, Иркутская, Томская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ — применили зонирование, сохранив более высокие надбавки для удаленных и приравненных к территориям Крайнего Севера районов.

Несколько регионов снизили розничные надбавки. Среди них Челябинская область: с 40% до 37% на препараты стоимостью до 100 руб., с 37% до 35% на позиции стоимостью 100—500 руб. и с 35% до 23% на лекарства с более высокой ценой. В Республике Карелия розничные надбавки снизили на 10%: на дешевые препараты с 55% до 45%, позиции стоимостью 100—500 руб. просели с 50% до 40%, наценка на препараты стоимостью выше 500 руб. — с 40% до 30%.

Гораздо чаще тарифные комиссии регионов использовали снижение надбавки в одной розничной категории — для дорогих препаратов. А некоторые субъекты решились на повышение розничных надбавок. Так, в отдельных районах Архангельской области наценка на препараты стоимостью до 500 руб. увеличилась с 24% до 26%, а свыше этой суммы — с 14% до 16%.

Большинство регионов не стали менять величину надбавок.

Аптеки субъектов, которые пока не предоставили новые размеры надбавок в ФАС, ждут новых величин. Например, проект постановления по ценообразованию губернатора Хабаровского края находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, сообщила президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Размер наценок не оглашается до принятия окончательного решения — такой ответ получен на официальный запрос ассоциации от Комитета по ценам и тарифам», — отметила она.

Изменение предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в октябре 2021 года
Регион Зоны в регионе Ценовой диапазон Предельные размеры надбавок, %
По состоянию на 10.02.2020 г. По состоянию на 01.10 2021 г.
Оптовые розничные Оптовые розничные
Брянская область до 100 руб. включительно* 20 30 17 29
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно** 18 22 13 21
свыше 500 руб. 12 13 7 12
Калужская область до 100 руб. включительно 20 30 17 28
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17 27 12 23
свыше 500 руб. 11,3 16,1 8 12
Костромская область до 100 руб. включительно 16 23 16 23
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 19 13 19
свыше 500 руб. 10 11 10 11
Москва до 100 руб. включительно 20 32 17 32
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 28 10 28
свыше 500 руб. 10 15 7 15
Тамбовская область до 100 руб. включительно 16 25 16 25
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 20 12 20
свыше 500 руб. 10 15 9 15
Республика Карелия до 100 руб. включительно 22 55 24 45
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 18 50 22 40
свыше 500 руб. 15 40 20 30
Архангельская область 1 группа районов до 100 руб. включительно 23,5 30 21 30
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17,5 24 15 26
свыше 500 руб. 14 14 12 16
2 группа районов до 100 руб. включительно 20,5 30 21 27
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 14,5 24 15 24
свыше 500 руб. 11 14 12 14
Ленинградская область до 100 руб. включительно 20 28 20 28
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 15 22
свыше 500 руб. 12 20 10 20
Санкт-Петербург до 100 руб. включительно 20 28 18 25
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 12 19
свыше 500 руб. 14 18 10 15
Ростовская область до 100 руб. включительно 15 25 15 25
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 12 20 12 20
свыше 500 руб. 8,8 13 9 13
Республика Крым до 100 руб. включительно 15 25 15 25
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 12 20
свыше 500 руб. 15 16 9 15
Ставропольский край до 100 руб. включительно 15,3 29 16 29
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 25 12 22
свыше 500 руб. 10,7 16 9 10
Республика Башкортостан до 100 руб. включительно 17 35 17 35
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 30 13 30
свыше 500 руб. 9 17 8 17
Республика Мордовия до 100 руб. включительно 10 27 11 27
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 10 22 11 20
свыше 500 руб. 9 17 9 15
Кировская область до 100 руб. включительно 17 31,4 16 32
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 29 13 26
свыше 500 руб. 9 21 9 13
Оренбургская область до 100 руб. включительно 17 35 17 35
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 30 15 29
свыше 500 руб. 11 20 11 19
Тюменская область до 100 руб. включительно 16 27 16 30
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 25 15 25
свыше 500 руб. 14,3 24,5 13 20
Ханты-Мансийский автономный округ до 100 руб. включительно 20 50 20 50
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 45 15 45
свыше 500 руб. 13 35 13 35
Челябинская область до 100 руб. включительно 25 40 19 37
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 22 37 16 35
свыше 500 руб. 20 35 14 23
Алтайский край до 100 руб. включительно 25 30 25 30
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17 21 17 21
свыше 500 руб. 12 10 12 10
Иркутская область 1 зона до 100 руб. включительно 21 34 22 34
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 28 16 28
свыше 500 руб. 13 20 13 20
2 зона до 100 руб. включительно 21 39 22 39
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 33 16 33
свыше 500 руб. 13 25 13 25
3 зона до 100 руб. включительно 21 44 22 44
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 38 16 38
свыше 500 руб. 13 30 13 30
Новосибирская область до 100 руб. включительно 20 25 20 25
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 23 15 23
свыше 500 руб. 12 15 12 15
Томская область 1 зона до 100 руб. включительно 18 37 18 37
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 35 15 35
свыше 500 руб. 11 33 11 33
2 зона до 100 руб. включительно 18 26 18 26
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 24 15 24
свыше 500 руб. 11 16,4 11 16,4
Сахалинская область 1 зона до 100 руб. включительно 43 50 43 50
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 45 25 45
свыше 500 руб. 15 20 15 20
2 зона до 100 руб. включительно 43 75 43 75
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 55 25 55
свыше 500 руб. 15 40 15 40
3 зона до 100 руб. включительно 43 82 43 82
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 60 25 60
свыше 500 руб. 15 45 15 45
Чукотский автономный округ 1 зона до 100 руб. включительно 24 159 35 159
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 11 87 25 87
свыше 500 руб. 8 69 15 69
2 зона до 100 руб. включительно 24 127 35 127
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 12 67 25 67
свыше 500 руб. 10 65 15 65

Источник: ФАС России

Здесь и далее:

*Ценовой диапазон ранее был — «до 50 руб. включительно»

**Ценовой диапазон ранее был — «свыше 50 руб. до 500 руб. включительно»

Зонирование в субъектах

Архангельская область : 1 группа районов — муниципальные образования с ограниченной транспортной доступностью — городской округ «Новая Земля», Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский; 2 группа районов — все остальные муниципальные образования Архангельской области.

Иркутская область: 1 зона — МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону); 2 зона — Усть-Кутское МО, МО «Нижнеилимский район», МО «Усть-Илимский район», МО «Братский район», МО «Жигаловский район», МО Иркутской области «Казачинско-Ленский район», МО «Качугский район», МО город Братск, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО «Кырма»; 3 зона — МО города Бодайбо и района, МО «Катангский район», МО «Киренский район», МО «Мамско-Чуйский район».

Томская область: 1 зона — муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера; 2 зона — прочие муниципальные образования.

Сахалинская область: 1 зона — город Южно-Сахалинск; 2 зона — Анивский городской округ, городской округ Долинский, Холмский городской округ, Корсаковский городской округ, Невельский муниципальный район, Томаринский городской округ, Углегорский муниципальный район, Макаровский городской округ, Александров-Сахалинский район, Тымовский городской округ, городской округ Поронайский, городской округ Смирныховский, городской округ Ногликский, городской округ Охинский; 3 зона — муниципальные образования, Северо-Курильский городской округ, Курильский городской округ, Южно-Курильский городской округ.

Чукотский автономный округ: 1 зона — городской округ Анадырь, муниципальные районы Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский муниципальный район, городское поселение Беринговский, сельские поселения Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка; 2 зона — Анадырский муниципальный район (кроме городского поселения Беринговский, сельских поселений Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка).
Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник
pharmvestnik

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12 октября, 2021 | Просмотров: 27