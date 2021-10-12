ФАС утвердила предельные надбавки для 25 регионов

Решения о пересмотре размера надбавок были приняты в сентябре во многих регионах России. Антимонопольная служба утвердила пересмотренные значения в 25 регионах, опубликовав их список. Большинство территорий оставили прежние наценки, как и просили аптеки. Однако нашлись и те, кто прибег к снижению оптовых и розничных надбавок.

В начале октября ФАС опубликовала список с утвержденными региональными тарифными комиссиями надбавками, в который вошли 25 территорий. Для всех регионов действует новый ценовой диапазон: вместо категории «до 50 руб. включительно» появилась строка «до 100 руб. включительно».

Некоторые из субъектов — Архангельская, Иркутская, Томская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ — применили зонирование, сохранив более высокие надбавки для удаленных и приравненных к территориям Крайнего Севера районов.

Несколько регионов снизили розничные надбавки. Среди них Челябинская область: с 40% до 37% на препараты стоимостью до 100 руб., с 37% до 35% на позиции стоимостью 100—500 руб. и с 35% до 23% на лекарства с более высокой ценой. В Республике Карелия розничные надбавки снизили на 10%: на дешевые препараты с 55% до 45%, позиции стоимостью 100—500 руб. просели с 50% до 40%, наценка на препараты стоимостью выше 500 руб. — с 40% до 30%.

Гораздо чаще тарифные комиссии регионов использовали снижение надбавки в одной розничной категории — для дорогих препаратов. А некоторые субъекты решились на повышение розничных надбавок. Так, в отдельных районах Архангельской области наценка на препараты стоимостью до 500 руб. увеличилась с 24% до 26%, а свыше этой суммы — с 14% до 16%.

Большинство регионов не стали менять величину надбавок.

Аптеки субъектов, которые пока не предоставили новые размеры надбавок в ФАС, ждут новых величин. Например, проект постановления по ценообразованию губернатора Хабаровского края находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, сообщила президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Размер наценок не оглашается до принятия окончательного решения — такой ответ получен на официальный запрос ассоциации от Комитета по ценам и тарифам», — отметила она.

Изменение предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в октябре 2021 года Регион Зоны в регионе Ценовой диапазон Предельные размеры надбавок, % По состоянию на 10.02.2020 г. По состоянию на 01.10 2021 г. Оптовые розничные Оптовые розничные Брянская область — до 100 руб. включительно* 20 30 17 29 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно** 18 22 13 21 свыше 500 руб. 12 13 7 12 Калужская область — до 100 руб. включительно 20 30 17 28 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17 27 12 23 свыше 500 руб. 11,3 16,1 8 12 Костромская область — до 100 руб. включительно 16 23 16 23 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 19 13 19 свыше 500 руб. 10 11 10 11 Москва — до 100 руб. включительно 20 32 17 32 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 28 10 28 свыше 500 руб. 10 15 7 15 Тамбовская область — до 100 руб. включительно 16 25 16 25 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 20 12 20 свыше 500 руб. 10 15 9 15 Республика Карелия — до 100 руб. включительно 22 55 24 45 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 18 50 22 40 свыше 500 руб. 15 40 20 30 Архангельская область 1 группа районов до 100 руб. включительно 23,5 30 21 30 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17,5 24 15 26 свыше 500 руб. 14 14 12 16 2 группа районов до 100 руб. включительно 20,5 30 21 27 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 14,5 24 15 24 свыше 500 руб. 11 14 12 14 Ленинградская область — до 100 руб. включительно 20 28 20 28 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 15 22 свыше 500 руб. 12 20 10 20 Санкт-Петербург — до 100 руб. включительно 20 28 18 25 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 12 19 свыше 500 руб. 14 18 10 15 Ростовская область — до 100 руб. включительно 15 25 15 25 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 12 20 12 20 свыше 500 руб. 8,8 13 9 13 Республика Крым — до 100 руб. включительно 15 25 15 25 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 22 12 20 свыше 500 руб. 15 16 9 15 Ставропольский край — до 100 руб. включительно 15,3 29 16 29 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 25 12 22 свыше 500 руб. 10,7 16 9 10 Республика Башкортостан — до 100 руб. включительно 17 35 17 35 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 30 13 30 свыше 500 руб. 9 17 8 17 Республика Мордовия — до 100 руб. включительно 10 27 11 27 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 10 22 11 20 свыше 500 руб. 9 17 9 15 Кировская область — до 100 руб. включительно 17 31,4 16 32 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 13 29 13 26 свыше 500 руб. 9 21 9 13 Оренбургская область — до 100 руб. включительно 17 35 17 35 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 30 15 29 свыше 500 руб. 11 20 11 19 Тюменская область — до 100 руб. включительно 16 27 16 30 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 25 15 25 свыше 500 руб. 14,3 24,5 13 20 Ханты-Мансийский автономный округ — до 100 руб. включительно 20 50 20 50 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 45 15 45 свыше 500 руб. 13 35 13 35 Челябинская область — до 100 руб. включительно 25 40 19 37 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 22 37 16 35 свыше 500 руб. 20 35 14 23 Алтайский край — до 100 руб. включительно 25 30 25 30 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 17 21 17 21 свыше 500 руб. 12 10 12 10 Иркутская область 1 зона до 100 руб. включительно 21 34 22 34 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 28 16 28 свыше 500 руб. 13 20 13 20 2 зона до 100 руб. включительно 21 39 22 39 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 33 16 33 свыше 500 руб. 13 25 13 25 3 зона до 100 руб. включительно 21 44 22 44 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 16 38 16 38 свыше 500 руб. 13 30 13 30 Новосибирская область — до 100 руб. включительно 20 25 20 25 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 23 15 23 свыше 500 руб. 12 15 12 15 Томская область 1 зона до 100 руб. включительно 18 37 18 37 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 35 15 35 свыше 500 руб. 11 33 11 33 2 зона до 100 руб. включительно 18 26 18 26 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 15 24 15 24 свыше 500 руб. 11 16,4 11 16,4 Сахалинская область 1 зона до 100 руб. включительно 43 50 43 50 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 45 25 45 свыше 500 руб. 15 20 15 20 2 зона до 100 руб. включительно 43 75 43 75 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 55 25 55 свыше 500 руб. 15 40 15 40 3 зона до 100 руб. включительно 43 82 43 82 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 25 60 25 60 свыше 500 руб. 15 45 15 45 Чукотский автономный округ 1 зона до 100 руб. включительно 24 159 35 159 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 11 87 25 87 свыше 500 руб. 8 69 15 69 2 зона до 100 руб. включительно 24 127 35 127 свыше 100 руб. до 500 руб. включительно 12 67 25 67 свыше 500 руб. 10 65 15 65

Источник: ФАС России

Здесь и далее:

*Ценовой диапазон ранее был — «до 50 руб. включительно»

**Ценовой диапазон ранее был — «свыше 50 руб. до 500 руб. включительно»

Зонирование в субъектах

Архангельская область : 1 группа районов — муниципальные образования с ограниченной транспортной доступностью — городской округ «Новая Земля», Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский; 2 группа районов — все остальные муниципальные образования Архангельской области.

Иркутская область: 1 зона — МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону); 2 зона — Усть-Кутское МО, МО «Нижнеилимский район», МО «Усть-Илимский район», МО «Братский район», МО «Жигаловский район», МО Иркутской области «Казачинско-Ленский район», МО «Качугский район», МО город Братск, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО «Кырма»; 3 зона — МО города Бодайбо и района, МО «Катангский район», МО «Киренский район», МО «Мамско-Чуйский район».

Томская область: 1 зона — муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера; 2 зона — прочие муниципальные образования.

Сахалинская область: 1 зона — город Южно-Сахалинск; 2 зона — Анивский городской округ, городской округ Долинский, Холмский городской округ, Корсаковский городской округ, Невельский муниципальный район, Томаринский городской округ, Углегорский муниципальный район, Макаровский городской округ, Александров-Сахалинский район, Тымовский городской округ, городской округ Поронайский, городской округ Смирныховский, городской округ Ногликский, городской округ Охинский; 3 зона — муниципальные образования, Северо-Курильский городской округ, Курильский городской округ, Южно-Курильский городской округ.

Чукотский автономный округ: 1 зона — городской округ Анадырь, муниципальные районы Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский муниципальный район, городское поселение Беринговский, сельские поселения Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка; 2 зона — Анадырский муниципальный район (кроме городского поселения Беринговский, сельских поселений Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка).

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

pharmvestnik