ФАС утвердила предельные надбавки для 25 регионов

Решения о пересмотре размера надбавок были приняты в сентябре во многих регионах России. Антимонопольная служба утвердила пересмотренные значения в 25 регионах, опубликовав их список. Большинство территорий оставили прежние наценки, как и просили аптеки. Однако нашлись и те, кто прибег к снижению оптовых и розничных надбавок.
В начале октября ФАС опубликовала список с утвержденными региональными тарифными комиссиями надбавками, в который вошли 25 территорий. Для всех регионов действует новый ценовой диапазон: вместо категории «до 50 руб. включительно» появилась строка «до 100 руб. включительно».
Некоторые из субъектов — Архангельская, Иркутская, Томская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ — применили зонирование, сохранив более высокие надбавки для удаленных и приравненных к территориям Крайнего Севера районов.
Несколько регионов снизили розничные надбавки. Среди них Челябинская область: с 40% до 37% на препараты стоимостью до 100 руб., с 37% до 35% на позиции стоимостью 100—500 руб. и с 35% до 23% на лекарства с более высокой ценой. В Республике Карелия розничные надбавки снизили на 10%: на дешевые препараты с 55% до 45%, позиции стоимостью 100—500 руб. просели с 50% до 40%, наценка на препараты стоимостью выше 500 руб. — с 40% до 30%.
Гораздо чаще тарифные комиссии регионов использовали снижение надбавки в одной розничной категории — для дорогих препаратов. А некоторые субъекты решились на повышение розничных надбавок. Так, в отдельных районах Архангельской области наценка на препараты стоимостью до 500 руб. увеличилась с 24% до 26%, а свыше этой суммы — с 14% до 16%.
Большинство регионов не стали менять величину надбавок.
Аптеки субъектов, которые пока не предоставили новые размеры надбавок в ФАС, ждут новых величин. Например, проект постановления по ценообразованию губернатора Хабаровского края находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, сообщила президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Размер наценок не оглашается до принятия окончательного решения — такой ответ получен на официальный запрос ассоциации от Комитета по ценам и тарифам», — отметила она.
|Изменение предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в октябре 2021 года
|Регион
|Зоны в регионе
|Ценовой диапазон
|Предельные размеры надбавок, %
|По состоянию на 10.02.2020 г.
|По состоянию на 01.10 2021 г.
|Оптовые
|розничные
|Оптовые
|розничные
|Брянская область
|—
|до 100 руб. включительно*
|20
|30
|17
|29
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно**
|18
|22
|13
|21
|свыше 500 руб.
|12
|13
|7
|12
|Калужская область
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|30
|17
|28
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|17
|27
|12
|23
|свыше 500 руб.
|11,3
|16,1
|8
|12
|Костромская область
|—
|до 100 руб. включительно
|16
|23
|16
|23
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|13
|19
|13
|19
|свыше 500 руб.
|10
|11
|10
|11
|Москва
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|32
|17
|32
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|28
|10
|28
|свыше 500 руб.
|10
|15
|7
|15
|Тамбовская область
|—
|до 100 руб. включительно
|16
|25
|16
|25
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|13
|20
|12
|20
|свыше 500 руб.
|10
|15
|9
|15
|Республика Карелия
|—
|до 100 руб. включительно
|22
|55
|24
|45
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|18
|50
|22
|40
|свыше 500 руб.
|15
|40
|20
|30
|Архангельская область
|1 группа районов
|до 100 руб. включительно
|23,5
|30
|21
|30
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|17,5
|24
|15
|26
|свыше 500 руб.
|14
|14
|12
|16
|2 группа районов
|до 100 руб. включительно
|20,5
|30
|21
|27
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|14,5
|24
|15
|24
|свыше 500 руб.
|11
|14
|12
|14
|Ленинградская область
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|28
|20
|28
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|22
|15
|22
|свыше 500 руб.
|12
|20
|10
|20
|Санкт-Петербург
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|28
|18
|25
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|22
|12
|19
|свыше 500 руб.
|14
|18
|10
|15
|Ростовская область
|—
|до 100 руб. включительно
|15
|25
|15
|25
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|12
|20
|12
|20
|свыше 500 руб.
|8,8
|13
|9
|13
|Республика Крым
|—
|до 100 руб. включительно
|15
|25
|15
|25
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|22
|12
|20
|свыше 500 руб.
|15
|16
|9
|15
|Ставропольский край
|—
|до 100 руб. включительно
|15,3
|29
|16
|29
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|13
|25
|12
|22
|свыше 500 руб.
|10,7
|16
|9
|10
|Республика Башкортостан
|—
|до 100 руб. включительно
|17
|35
|17
|35
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|13
|30
|13
|30
|свыше 500 руб.
|9
|17
|8
|17
|Республика Мордовия
|—
|до 100 руб. включительно
|10
|27
|11
|27
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|10
|22
|11
|20
|свыше 500 руб.
|9
|17
|9
|15
|Кировская область
|—
|до 100 руб. включительно
|17
|31,4
|16
|32
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|13
|29
|13
|26
|свыше 500 руб.
|9
|21
|9
|13
|Оренбургская область
|—
|до 100 руб. включительно
|17
|35
|17
|35
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|30
|15
|29
|свыше 500 руб.
|11
|20
|11
|19
|Тюменская область
|—
|до 100 руб. включительно
|16
|27
|16
|30
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|25
|15
|25
|свыше 500 руб.
|14,3
|24,5
|13
|20
|Ханты-Мансийский автономный округ
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|50
|20
|50
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|45
|15
|45
|свыше 500 руб.
|13
|35
|13
|35
|Челябинская область
|—
|до 100 руб. включительно
|25
|40
|19
|37
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|22
|37
|16
|35
|свыше 500 руб.
|20
|35
|14
|23
|Алтайский край
|—
|до 100 руб. включительно
|25
|30
|25
|30
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|17
|21
|17
|21
|свыше 500 руб.
|12
|10
|12
|10
|Иркутская область
|1 зона
|до 100 руб. включительно
|21
|34
|22
|34
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|16
|28
|16
|28
|свыше 500 руб.
|13
|20
|13
|20
|2 зона
|до 100 руб. включительно
|21
|39
|22
|39
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|16
|33
|16
|33
|свыше 500 руб.
|13
|25
|13
|25
|3 зона
|до 100 руб. включительно
|21
|44
|22
|44
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|16
|38
|16
|38
|свыше 500 руб.
|13
|30
|13
|30
|Новосибирская область
|—
|до 100 руб. включительно
|20
|25
|20
|25
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|23
|15
|23
|свыше 500 руб.
|12
|15
|12
|15
|Томская область
|1 зона
|до 100 руб. включительно
|18
|37
|18
|37
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|35
|15
|35
|свыше 500 руб.
|11
|33
|11
|33
|2 зона
|до 100 руб. включительно
|18
|26
|18
|26
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|15
|24
|15
|24
|свыше 500 руб.
|11
|16,4
|11
|16,4
|Сахалинская область
|1 зона
|до 100 руб. включительно
|43
|50
|43
|50
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|25
|45
|25
|45
|свыше 500 руб.
|15
|20
|15
|20
|2 зона
|до 100 руб. включительно
|43
|75
|43
|75
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|25
|55
|25
|55
|свыше 500 руб.
|15
|40
|15
|40
|3 зона
|до 100 руб. включительно
|43
|82
|43
|82
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|25
|60
|25
|60
|свыше 500 руб.
|15
|45
|15
|45
|Чукотский автономный округ
|1 зона
|до 100 руб. включительно
|24
|159
|35
|159
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|11
|87
|25
|87
|свыше 500 руб.
|8
|69
|15
|69
|2 зона
|до 100 руб. включительно
|24
|127
|35
|127
|свыше 100 руб. до 500 руб. включительно
|12
|67
|25
|67
|свыше 500 руб.
|10
|65
|15
|65
Источник: ФАС России
Здесь и далее:
*Ценовой диапазон ранее был — «до 50 руб. включительно»
**Ценовой диапазон ранее был — «свыше 50 руб. до 500 руб. включительно»
Зонирование в субъектах
Архангельская область : 1 группа районов — муниципальные образования с ограниченной транспортной доступностью — городской округ «Новая Земля», Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский; 2 группа районов — все остальные муниципальные образования Архангельской области.
Иркутская область: 1 зона — МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону); 2 зона — Усть-Кутское МО, МО «Нижнеилимский район», МО «Усть-Илимский район», МО «Братский район», МО «Жигаловский район», МО Иркутской области «Казачинско-Ленский район», МО «Качугский район», МО город Братск, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО «Кырма»; 3 зона — МО города Бодайбо и района, МО «Катангский район», МО «Киренский район», МО «Мамско-Чуйский район».
Томская область: 1 зона — муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера; 2 зона — прочие муниципальные образования.
Сахалинская область: 1 зона — город Южно-Сахалинск; 2 зона — Анивский городской округ, городской округ Долинский, Холмский городской округ, Корсаковский городской округ, Невельский муниципальный район, Томаринский городской округ, Углегорский муниципальный район, Макаровский городской округ, Александров-Сахалинский район, Тымовский городской округ, городской округ Поронайский, городской округ Смирныховский, городской округ Ногликский, городской округ Охинский; 3 зона — муниципальные образования, Северо-Курильский городской округ, Курильский городской округ, Южно-Курильский городской округ.
Чукотский автономный округ: 1 зона — городской округ Анадырь, муниципальные районы Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский муниципальный район, городское поселение Беринговский, сельские поселения Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка; 2 зона — Анадырский муниципальный район (кроме городского поселения Беринговский, сельских поселений Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка).
Фото: Ольга Коберник
Ольга Коберник
pharmvestnik