MSD подала заявку на регистрацию препарата от легкой и средней формы COVID-19 в FDA

MSD объявила о подаче в FDA заявки на одобрение molnupiravir. В ходе испытаний препарат показал высокую эффективность против легкой и средней формы COVID-19.

Американская фармацевтическая компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщила о подаче заявки на регистрацию в США своего препарата molnupiravir, предназначенного для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19. Лекарство может стать первым пероральным противовирусным препаратом против этого заболевания с возможностью применения в домашних условиях.

Подача заявки основана на положительных результатах промежуточного анализа фазы III клинического испытания с участием 1850 взрослых негоспитализированных пациентов с легким и средним течением COVID-19 из 23 стран. У всех участников был диагностирован высокий риск прогрессироввния заболевания. Molnupiravir снизил риск госпитализации и летального исхода на 50%. Частота побочных эффектов была сопоставима в группе, получавшей препарат, и группе плацебо.

Molnupiravir, разработанный при сотрудничестве с биотехнологической компанией Ridgeback, является ингибитором репликации SARS-CoV-2. Лекарственное средство показало способность противостоять различным штаммам вируса. Данные о его эффективности вызвали обвал цен на акции производителей вакцин от COVID-19.

Многие страны, в том числе Малайзия, Южная Корея и Сингапур, борются за возможность подписать соглашение о поставках препарата с MSD. Компания уже заключила договор с правительством США на поставку 1,7 млн доз molnupiravir по цене 700 долл. за дозу. К концу 2021 года планируется выпустить 10 млн доз лекарства.

Кроме того, MSD согласилась предоставить права на производство своего препарата для нескольких индийский компаний, выпускающих дженерики. Последние в свою очередь будут осуществлять поставки molnupiravir в более чем 100 стран с низким и средним уровнем дохода.

На рынке зарегистрированы противоковидные препараты на основе моноклональных антител компаний Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly. До сих пор их применяют лишь в ограниченных масштабах из-за сложностей с введением лекарства в организм. Известно также лекарственное средство от COVID-19 ремдесивир компании Gilead Sciences, однако его прописывают уже госпитализированным пациентам.

Владимир Заболотских

pharmvestnik