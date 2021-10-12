Гендиректор Teva Россия обозначил семь основных трендов развития фармрынка РФ

В рамках ежегодного Клиентского Дня Teva, прошедшего в Москве под слоганом «Навстречу друг к другу», старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральный директор Teva Россия Эрик Рош обозначил семь основных трендов развития российского фармацевтического рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эрик Рош подчеркнул, что рынок РФ приобретает все большую схожесть с европейским:

Останется стабильно высокой доля брендированных продуктов в сегменте лекарственных препаратов безрецептурного отпуска; Снизится, уступив место МНН-генерикам, доля брендированных продуктов в сегменте лекарственных препаратов рецептурного отпуска; Возрастет роль наличия большого продуктового портфеля у производителя, так как именно благодаря этому получается экономить на масштабах; На рынке станет меньше фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптечных сетей. Рынок будет консолидироваться в связи с растущей стоимостью нахождения на нем и стоимостью роста; Будет увеличиваться роль доступной цены лекарственного препарата и оптимального соотношения «цена-качество» для конечного потребителя; Стремительно будет расти доля электронной коммерции; Дистрибьюторам и аптечным сетям будет сложно иметь собственные торговые марки из-за ограниченных собственных ресурсов на разработку, производство и регуляторные активности.

«На основе опыта европейских стран мы в Teva проанализировали, как наши партнеры (дистрибьюторы и аптеки) определяют надежную генерическую компанию. И вот какие факторы мы выявили: у компании должно быть высокое качество лекарств и неизменно высокие стандарты производства; она должна быть готова слышать нужды клиентов, представлять дифференцированную и узнаваемую упаковку, быть прозрачной и открытой (этика ведения бизнеса), предоставлять широкий ассортимент препаратов, а также иметь надежный запас продукции на складе», – отметил в своем выступлении гендиректор Teva Россия.

В 2021 году компания Teva отмечает 120 лет работы на международном фармацевтическом рынке. В России Teva работает более 25 лет.

Как стало известно ранее, Teva расширит портфель продукции на 20% и выведет на рынок 100 новых продуктов.

gxpnews