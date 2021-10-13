Первая партия произведенного в Узбекистане «Спутника V» прошла контроль качества

Центр имени Гамалеи одобрил качество произведенной в Узбекистане вакцины «Спутник V». Первая партия вакцины передана санитарно-эпидемиологической службе республики, препаратом будут прививать граждан Узбекистана.

Выпущенная узбекской фармкомпанией Jurabek Laboratories первая партия вакцины против COVID-19 «Спутник V» прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины. Произведенный препарат будет использован по программе вакцинации в республике, партия передана службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.

Власти страны зарегистрировали «Спутник V» в августе этого года. О локализации производства вакцины в республике Россия и Узбекистан договорились еще в мае. Серийное производство препарата стартовало в сентябре, в месяц на мощностях Jurabek Laboratories будут выпускать до 2 млн доз «Спутника V».

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено больше 197,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Григорий Дубов

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