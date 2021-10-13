Sanofi присоединилась к Ассоциации «Инфарма»

Совет директоров Ассоциации «Инфарма» поддержал заявку компании Sanofi о вступлении в Ассоциацию.

«Я рад вступлению в наши ряды компании, которая обладает существенным опытом в разработке и продвижении инновационных лекарственных препаратов по всему миру и, в частности, в Российской Федерации, в том числе имея свои производственные площадки на территории нашей страны, — сообщил исполнительный директор Ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава. — Общемировой тренд последних лет заключается в объединении компаний именно с точки зрения продуктовых портфелей, и в этом смысле Ассоциация «Инфарма» — уникальная экспертная площадка, в рамках которой инновационные компании обсуждают ключевые вопросы развития фармацевтической отрасли на благо российских пациентов».

Он также выразил уверенность, что Sanofi «привнесет свой уникальный опыт и будет способствовать продолжению конструктивного диалога, который Ассоциация от лица своих членов многие годы ведет с регуляторами индустрии здравоохранения».

«Нам близка цель Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» — создание благоприятных условий для доступа инновационных препаратов на российский рынок, — заявила генеральный директор компании Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж. — Наша страна системно держит курс на увеличение продолжительности жизни и постепенно налаживает процессы повышения доступности современных препаратов. Уверена, что это движение получит мощный стимул для развития при условии объединения усилий различных индустриальных ассоциаций, государства, медицинского и пациентского сообщества».

По ее словам, подобная синергия «обеспечит доступность качественной медицинской помощи, позволит расширить доступ к инновационной терапии российских пациентов и создать мощный механизм по защите прав на интеллектуальную собственность».

«Пандемия, которую мы все еще проживаем, показала, что, когда нас всех объединяет общая цель, даже самые сложные вопросы можно решать быстрее и эффективнее через открытый диалог индустрии и государства, — добавила она. — Этот уникальный опыт может и должен быть учтен в будущем при решении других задач и вызовов, стоящих перед здравоохранением нашей страны».

Материал партнера: Sanofi

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