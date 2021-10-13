На российский рынок вышел биоаналог этанерцепта Эрелзи®

Компания «Сандоз» (дивизион группы компаний «Новартис») сообщила о коммерческом запуске Эрелзи®. Это первый биоаналог этанерцепта для лечения ревматических заболеваний в России.

Этанерцепт входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и показан к применению при лечении ревматоидного артрита, псориаза и псориатического артрита, аксиальной формы спондилоартрита и ювенильного идиопатического артрита.

Эрелзи® первый зарегистрированный в России биоаналог европейского производства для патогенетического лечения артритов и псориаза. Лекарственный препарат выпускается в форме раствора для подкожного введения 50 мг/мл в предварительно заполненных шприцах (4 шт.) объемом 0,5 и 1 мл.

«Использование биоаналогов высокого качества по более низкой цене позволяет системе здравоохранения сэкономить выделяемые бюджетные средства на лекарственное обеспечение и с помощью этих средств дополнительно обеспечить нуждающихся пациентов генно-инженерными биологическими противоревматическими препаратами. Проведенные многочисленные клинические исследования подтверждают высокую эффективность и безопасность биоаналогов в лечении широкого перечня ревматических заболеваний. Переход с оригинальных препаратов на биоаналоги не снижает эффективность проводимой терапии и не увеличивает риски развития нежелательных явлений. Все это имеет важное значение для оказания качественной медицинской помощи нашим пациентам», – заявил директор НИИ ревматологии, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова Вадим Мазуров.

Как отметили в пресс-службе компании, благодаря более низкой стоимости биоаналога этанерцепта его широкое внедрение в российскую клиническую практику позволит увеличить доступность терапии в первую очередь за счет сокращения прямых медицинских затрат и обеспечить современным лечением большее количество пациентов.

«Этанерцепт входит в число генно-инженерных биологических препаратов, крайне востребованных пациентами с ревматическими заболеваниями. Мы надеемся, что появление его европейского биоаналога позволит увеличить охват терапией пациентов в России, нуждающихся в таком лечении», – отметила президент общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» Наталия Булгакова.

«Препарат Эрелзи® стал четвертым биоаналогом компании «Сандоз», зарегистрированным в России. Я убежден, что наш опыт в производстве генно-инженерных биологических препаратов поможет завоевать доверие профессионального сообщества и расширить возможности доступа пациентов с ревматическими заболеваниями к высококачественной терапии», – подчеркнул генеральный директор компании «Сандоз» в России Манлио Флоренцано.

gxpnews