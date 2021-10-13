Стратегическую группу ВОЗ возглавит Вероника Скворцова

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова выступит в качестве независимого эксперта и станет главой Стратегической и технической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (STAG NCD). Эту информацию подтвердили в пресс-центре агентства.

ВОЗ начала формировать Стратегическую и техническую консультативную группу по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними в 2021 году. Скворцовой предложили руководить этой группой.

Группа будет выступать консультативным органом при Секретариате ВОЗ и принимать участие в выработке политики организации в сфере борьбы с НИЗ. В ее состав войдут 24 авторитетных представителя государственных органов, научных и политических кругов различных стран. Работу Стратегической и технической консультативной группы выстроят в виртуальном формате, предполагается по два заседания ежегодно.

Первое заседание STAG NCD должно состояться 27-28 октября.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Независимой комиссии высокого уровня по неинфекционным заболеваниям как политического инструмента для реализации к 2030 году целей в области устойчивого развития. На тот момент Вероника Скворцова была министром здравоохранения Российской Федерации, ее назначили сопредседателем комиссии. Данный орган выпустил ряд отчетов и сыграл значительную роль в формировании мировой повестки по НИЗ.

gxpnews