ФМБА подало заявление на регистрацию препарата «МИР 19» против COVID

В реестре поданных заявлений на регистрацию лекарственных препаратов появилась запись о заявке Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства на регистрацию препарата «МИР 19». Пакет документов принят 14 октября.

В качестве действующих веществ заявлены синтетическая малая интерферирующая двуцепочечная рибонуклеиновая кислота (микроРНК) и пептид-носитель. Согласно записи в ГРЛС препарат будет выпускаться в виде лиофилизата с дозировкой 0,088 мг/1,762 мг и сроком годности 1 год.

В случае положительного решения на рынке может появиться селективный ингибитор вирусных частиц SARS-CoV-2. Он блокирует репликацию вирусного генома и его размножение.

«Это высокоспецифический препарат. Не просто противовирусный препарат, а препарат именно против SARS-CoV-2, который подходит к определенному участку генома этого вируса, как ключ к замку, и выключает его», — ранее оценила разработку руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Клинические исследования препарата показали его эффективность в первые 2-3 суток после инфицирования. Его действие распространяется на «любую из известных линий коронавируса», включая британскую и индийскую.

Таисия Кубрина

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