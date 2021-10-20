Biogen представила неоднозначные результаты испытаний терапии бокового амиотрофического склероза

Компания Biogen опубликовала результаты опорного клинического исследования III фазы препарата тоферсен (tofersen), предназначенного для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). В исследовании не удалось достичь основную конечную точку, однако было показаны благоприятные тренды в отношении дополнительных и поисковых конечных точек.

Основная конечная точка была обозначена как изменение к 28 неделе по шкале ALSFRS-R — функциональной шкале, оценивающей функции ходьбы, глотания, самообслуживания, возможности самостоятельно одеться. Дополнительными конечными точками были изменения показателей биологической активности и клинических показателей. В частности, было показано, что на фоне применения экспериментального препарата снижается уровень белка SOD1, протонейрофибрилла, являющегося возможным биомаркером нейродегенеративного заболевания.

В целом, авторы отмечают, что при применении тоферсена наблюдались признаки замедления прогрессирования бокового амиотрофического склероза, хотя эти изменения не были статистически значимыми. Всего в исследовании приняли участие 108 пациентов, которые в зависимости от группы получали тоферсен или плацебо.

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