Аптечные продажи растут, но только в деньгах

Аптечные продажи продолжают снижаться: за первые восемь месяцев 2021 года они снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато в рублях есть прирост, хотя и не такой значительный, как в прошлом году: плюс 11% по сравнению с периодом январь-август 2020 года, такие данные содержатся в отчете аналитической компании Alpha RM.

По итогам первых восьми месяцев 2021 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 3,74 млрд упаковок или в денежном выражении — 1 224 млрд. рублей. В денежном выражении это больше, чем в первые восемь месяцев 2020 года, а в натуральном — меньше на 8%. Для сравнения, в 2020 году рост по сравнению с 2019 г. был более заметным: + 16% в денежном выражении, и +6% — в упаковках.

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за восемь месяцев 2021 года составили 5 213 руб., что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Больше всего на лекарства тратят в Северо-Западном Федеральном округе – 6481 руб. на человека (+5% к аналогичному периоду 2020), а меньше всего – в Северо-Кавказском ФО – 2326руб. на человека (на +7% больше, чем в 2020 году).

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объём аптечных продаж лекарственных препаратов в августе 2021 г. составил 95 млрд. рублей и 400 млн. упаковок.

Если говорить не об аптечном сегменте, а о поставках лекарственных препаратов в государственном сегменте, то за первые 8 месяцев 2021 года их объем составил 489,0 млн упаковок на сумму 461,7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 14% в денежном выражении, а в натуральном — минус 15%.

Государственные расходы на лекарственное обеспечение за восемь месяцев 2021 года в среднем по России составили 3 157 руб. на одного человека (15% рост к аналогичному периоду прошлого года. Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном Федеральном округе – 3 934 руб. (+13% к первым 8 месяцам прошлого года), минимальное – 1 855 руб. (+13% к тому же периоду прошлого года) – в Северо-Кавказском ФО.

На розничном коммерческом рынке лидируют антикоагулянты – «Ксарелто» и «Эликвис», и «Арбидол», очевидно, благодаря короавирусу. «Эликвис» улучшил позиции, поднявшись на 5 позиций по сравнению с первыми 8 месяцев 2020 года, а в рублях препарат показал самый значительный прирост из ТОП-10 брендов – на 97%. Прирост «Арбидола» за от же период немного меньше – плюс 64% в рублях. А вот «Ингавирин» — единственный из всех препаратов из ТОП-10 показал отрицательную динамику по сравнению с первыми 8 месяцами 2020 года – минус 13% в рублях, заняв, тем не менее, 7е место в рейтинге (упал со второго места).

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Спинраза» («Биоген»), доля которого достигла 2,85%. За ним следует «Китруда» от «МСД», большая часть отгрузок которого (88,4%) приходится на сегмент ЛПУ. Третью строчку рейтинга занимает бренд «Опдиво» («БМС»). Самый значительный прирост – плюс 1823% в рублях — показала «Артлегия» от «Р-Фарм», зарегистрованная в России только в конце мая 2020 года, и применяющаяся в терапии среднетяжелой формы COVID-19.