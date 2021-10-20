Число болеющих коронавирусом россиян может превысить миллион 2 ноября

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в России через две недели количество одновременно болеющих людей может достигнуть миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова.

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed – англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» – выздоровевшие или умершие). Она за счет большого числа показателей позволяет более точно прогнозировать распространение коронавирусной инфекции на срок до месяца. Как заявляли в начале прошлой недели ученые, миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий.

«Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в течение прошлой недели оказались выше прогнозируемых. Но сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит расти и может достигнуть одного миллиона человек 2 ноября. Сегодня в стране насчитывается 785 647 «активных» случаев», – пояснил изданию исследователь.

Как он отметил, к началу ноября количество новых случаев заболевания, которые выявляются ежедневно, может превысить 37 тысяч. Затем, согласно принципу динамического баланса статистических показателей эпидемии, количество болеющих продолжит расти и достигнет уровня одного миллиона 150 тысяч к середине ноября.

gxpnews