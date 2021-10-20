FDA одобрило первый взаимозаменяемый аналог «Хумиры» от Boehringer Ingelheim

FDA одобрило первый взаимозаменяемый аналог препарата «Хумира» против ревматоидного артрита от Boehringer Ingelheim. Зарегистрировано уже несколько биоаналогов «Хумиры», но статус «взаимозаменяемого» позволит фармацевтам прописывать препарат BI без консультации с лечащим врачом.

FDA одобрило биоаналог «Хумиры» под названием Cyltezo от Boehringer Ingelheim, пишет журнал AJMC. Препарат первоначально был одобрен в августе 2017 года, он должен выйти на рынок 1 июля 2023 года, по соглашению между производителем «Хумиры» AbbVie и Boehringer Ingelheim.

AJMC пишет, что это одобрение ставит Boehringer Ingelheim в потенциально сильную позицию по сравнению с другими разработчиками биоаналогов «Хумиры». Шесть таких препаратов уже одобрены и выйдут на рынок в 2023 году, когда патенты на «Хумиру» истекут. И Cyltezo будет одним из первых препаратов, который появится в продаже.

Также в июне 2023 года на полках появится биоаналог «Хумиры» Hadlima, разработанный Samsung Bioepis и запланированный к запуску в партнерстве с Organon. Но только Cyltezo получил статус взаимозаменяемого препарата, что позволит фармацевтам прописывать препарат пациентам без консультации с лечащим врачом. Другие биоаналоги, одобренные FDA, появятся в продаже уже в конце 2023 года.

Cyltezo одобрен для лечения множественных форм хронических воспалительных заболеваний, включая умеренный и тяжелый активный ревматоидный артрит, полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит (от 4 лет и старше), псориатический артрит, болезнь Крона у взрослых, язвенный колит и бляшечный псориаз, а также активный псориатический артрит и анкилозирующий спондилит.

«Это настоящая веха и важный шаг вперед для более широкого внедрения в Соединенных Штатах недорогих препаратов и ​​для облегчения доступа пациентов к ним», — заявил старший вице-президент по медицине и нормативным вопросам компании Boehringer Ingelheim Томас Сек.

«Хумира» сохраняет первую позицию в списке самых продаваемых препаратов, в 2020 году он принес AbbVie 19,83 млрд долл. Это на 3,5% больше, чем в 2019 году.

Николай Соколов

pharmvestnik