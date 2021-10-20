Москва направит в 2022 году 4 млрд рублей на обеспечение горожан лекарствами против COVID-19

Власти Москвы выделят в следующем году 7 млрд руб. на связанные с пандемией коронавируса расходы — закупку лекарств от COVID-19 и стимулирующие выплаты медикам. В бюджете на 2021 год подобные расходы не планировались. Не предусмотрены они и в 2023 и 2024 годах.

В 2022 году Москва выделит 4 млрд руб. на обеспечение горожан лекарствами против COVID-19, а также 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медикам, вовлеченным в борьбу с пандемией. Это следует из проекта бюджета Москвы на 2022 год и прогнозный период 2023—2024 годов, пишет РБК.

Подобные расходы предусмотрены только на один год — в 2023—2024 годах бюджетные ассигнования на эти цели выделяться не будут.

«Данные расходы имеют непостоянный характер и будут запланированы в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки в городе Москве», — пояснили изданию в департаменте здравоохранения Москвы.

В департаменте здравоохранения отметили, что в 2021 году на борьбу с коронавирусом в бюджете было предусмотрено более 10 млрд руб. Кроме того, в зависимости от эпидемиологической обстановки департаменту выделяются дополнительные бюджетные ассигнования. «Средства направлялись за счет изменения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города. Также небольшая часть средств была направлена из резервного фонда Москвы», — пояснили в пресс-службе.

Всего за полтора года борьбы с пандемией Москва потратила около 350 млрд руб., говорил Собянин. Это лечение, социальная поддержка и помощь бизнесу. Еще 200—250 млрд руб. столица потеряла в виде неполученных доходов за прошлый год.

В целом на государственную программу «Столичное здравоохранение» в 2022 году власти города планируют потратить 499 млрд руб., что на 7% больше, чем в 2021 году (466,5 млрд руб.). В дальнейшем расходы будут сокращаться: в 2023 году они составят 448 млрд руб., в 2024-м — 434 млрд.

pharmvestnik