Следователи предъявили обвинения фармацевтам за незаконный сбыт сильнодействующих веществ

В Омске завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ через сеть аптек. Из незаконного оборота изъято более 20 кг препаратов и 6 млн руб., предположительно полученные от преступной деятельности.

Следователи полиции в Омске завершили расследование уголовного дела и предъявили обвинение участникам организованной группы, которые продавали без рецепта сильнодействующие вещества, в том числе наркозависимым лицам. Препараты отпускались без кассового чека и по завышенной в несколько раз цене. Об этом сообщает пресс-служба МВД России, не указывая название аптечной сети.

Для конспирации злоумышленники пользовались сленговыми названиями препаратов, чтобы исключить их продажу посторонним покупателям. При поступлении товара в аптеку они избавлялись от потребительской упаковки, чтобы скрыть сведения, позволяющие в дальнейшем идентифицировать подконтрольный препарат.

В состав организованной группы, помимо 34-летней владелицы сети аптек, входили трое фармацевтов, один из которых — ее сожитель.

«В результате проведенных сотрудниками полиции обысков из незаконного оборота изъято более 20 килограммов сильнодействующих веществ (тропикамид, прегабалин, трамадол), в том числе на территории другого региона — у покупателей из города Ханты-Мансийска, а также денежные средства в размере около 6 миллионов рублей, полученные, как полагает следствие, от продажи сильнодействующих веществ», — сообщает пресс-служба.

Организатору и ее сожителю предъявлены обвинения по восьми эпизодам ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ), двум женщинам-фармацевтам — по одному эпизоду указанного преступления.

Уголовное дело, объем которого составил 25 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовным законодательством за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в пресс-службе.

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