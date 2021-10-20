Названы десять самых востребованных лекарств в пандемию коронавируса

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), самые покупаемые лекарственные препараты в пандемию коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 году – это цефтриаксон, парацетамол и азитромицин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный ЗНАК».

С августа прошлого года россияне купили 32 миллиона упаковок антибиотика цефтриаксона, 31 миллион упаковок жаропонижающего средства в таблетках парацетамола и 12 миллионов упаковок антибиотика азитромицина.

Кроме того, в топ-10 самых продаваемых лекарств оказались противовирусное средство арбидол (продано 11 миллионов упаковок), препараты дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по пять миллионов упаковок), амоксицилин и эликсис (по четыре миллиона упаковок), а также левофлоксацин (более трех миллионов упаковок).

Директор ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил о том, что подсчет всех проданных упаковок оказался несложным в связи с маркировкой всех лекарств перед выпуском в гражданский оборот.

«Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой пачки, прогнозировать доступность лекарств, эффективно управлять логистикой и запасами препаратов», – подчеркнул Юсупов.

gxpnews