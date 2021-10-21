Голикова предложила закупать централизованно дорогостоящие лекарства от COVID-19

Ряд регионов не закупает дорогостоящие препараты для лечения COVID-19 для амбулаторных пациентов, экономя на эффективной терапии. Решить эту проблему можно с помощью централизованной закупки таких лекарств, считает Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая 19 октября на заседании совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, предложила премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарств для оказания медицинской помощи в стационарном звене.

«По вашему поручению нами предлагается <…> предусмотреть возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в стационарном звене. Потому что мы видим, что на сегодняшний день ряд регионов не закупает дорогие лекарственные препараты, экономя в том числе на соответствующей терапии и, к сожалению, не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи», — отметила Голикова.

Правительство регулярно направляет в регионы деньги на закупку лекарств. Так, в конце сентября на обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов, которые лечатся от COVID-19, направлено дополнительно более 5 млрд руб., что позволит обеспечить ими 1,64 млн человек.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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