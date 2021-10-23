«СберМаркет» запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств

«СберМаркет» объявил о запуске экспресс-доставки безрецептурных лекарств. Доставляться товары будут из аптек, входящих в ГК «Эркафарм». Ранее другой сервис «Сбера» — «Сбер Еаптека» рассказал о планах на интеграцию с компанией «Самокат» для быстрой доставки лекарств.

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом «СберМаркет» начал доставлять лекарственные препараты, а также медицинские приборы и медизделия. Получить заказ можно от 20 минут при заказе от 300 руб., говорится в сообщении компании. При подпиские на «СберПрайм» доставка бесплатная.

«СберМаркет» доставляет товары из аптек, входящих в ГК «Эркафарм»: «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и другие. В наличии — более 8 тыс. наименований товаров (SKU). Технический партнер проекта — сервис «Все аптеки», входящий в экосистему VK. Доставка уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время проект запустится в других городах-миллионниках.

«Мы видим огромный потенциал экспресс-доставки и активно работаем в данном направлении. Наш опыт и технологические решения позволяют интегрироваться с партнерами, чтобы предоставлять пользователям лучший сервис на рынке», — комментирует новый сервис руководитель «Все аптеки» проекта VK Александр Котляров.

В сентябре «Сбер Еаптека» сообщила о планах на интеграцию с компанией «Самокат», которая будет ориентироваться на скорость доставки лекарств, а не на широкий ассортимент. В интернет-аптеке заявляли, что так или иначе интеграция пройдет со всеми участниками экосистемы «Сбера».

В начале октября сообщалось, что «Сбер Еаптека» и «Почта России» начали сотрудничество по доставке безрецептурных лекарств в Ульяновской области. Почтальоны вручат заказ на следующий день после оформления. Доставка будет бесплатной вне зависимости от стоимости заказа.

В сентябре Wildberries начал доставлять лекарства жителям Москвы и Московской области. Ранее доставку лекарств начал еще один маркетплейс — «Яндекс.Маркет».

Фото: sbergraduate.ru

Елена Сидорова

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