Regeneron вложила 1 млрд долл. в коллаборацию для разработки вакцин от рака и инфекций

Regeneron и Nykode заключили договор о сотрудничестве в области разработки вакцин от раковых и инфекционных заболеваний. Стоимость соглашения составляет почти 1 млрд долл.

Фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals заключила соглашение с норвежским производителем вакцин Nykode Therapeutics на сумму более 925 млн долл. Совместно они займутся разработкой вакцин против раковых и инфекционных заболеваний. Об этом объявила Nykode на своем официальном сайте.

Разработка и исследование вакцин будет осуществляться на основе опыта Nykode в изготовлении вакцин, опыта Regeneron в области отбора антигенов и ее технологической платформы VelociSuite, предназначенной для ускоренного создания терапевтических антител.

Договор включает пять программ разработки вакцин: три против различных типов рака и две против инфекционных болезней. В рамках каждой программы могут исследоваться несколько кандидатных вакцин. Nykode будет отвечать за создание и определение характеристик вакцин, а также за поставку компонентов для их изготовления до окончания фазы I испытаний. На Regeneron ляжет ответственность за идентификацию антигенов, доклиническую и клиническую разработку, производство и коммерциализацию препаратов.

Regeneron выплатит Nykode 30 млн долл. в качестве аванса, инвестирует в акционерный капитал норвежской компании 20 млн долл. и предоставит ей право на получение более 875 млн долл. в виде поэтапных платежей и роялти. Кроме того, Regeneron обязалась покрыть расходы на исследования, подготовку нормативных документов для регуляторов, организацию производства и вывод вакцин на рынки.

В прошлом году компания Nykode, ранее известная как Vaccibody, заключила соглашение с Genentech, дочерним предприятием компании Roche, о разработке неоантигенных ДНК-вакцин, изготавливаемых на индивидуальной основе. Препараты направлены на лечение местнораспространенных и метастатических опухолей, меланомы, рака легких, головы и шеи, почек и мочевого пузыря.

Владимир Заболотских

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