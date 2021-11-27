В России 177 новых станций будут производить более 350 тонн кислорода в сутки

5,5 миллиарда рублей из бюджета выделено на закупку 177 новых кислородных станций. Они будут производить более 350 тонн кислорода в сутки для 50 регионов России, пишет «Российская газета».

Постепенно вместо всех старых кислородных станций установят криогенные установки нового поколения, их мощность больше на 10%. За счет федерального финансирования предприятия смогут компенсировать 20% их стоимость. На эти цели на долгосрочную перспективу правительство РФ выделило 475 миллионов рублей.

Всего кислород для больниц сегодня производят более 55 отечественных предприятий в совокупном объеме 2,7 тысячи тонн в сутки. Как подчеркнули в Минпромторге, мощности основных производителей задействованы на 100%. Поставка кислорода в больницы в том числе осуществляется за счет аварийных запасов.

При этом с июля 2021 года производители нарастили совокупный объем поставок медицинского кислорода в больницы на 40% – с 1,22 тысячи тонн в сутки до 1,72 тысячи тонн в сутки. Производители стройматериалов, трубной и судостроительной отраслей промышленности в период подъема заболеваемости коронавирусом в допустимом объеме сократили потребление кислорода. Это дополнительно позволило создать его резервы для экстренных поставок в медицинские учреждения. Металлургические и химические предприятия также сократили потребление кислорода на определенных этапах производственного процесса. Параллельно они нарастили выработку кислорода до максимума на своих мощностях. Кроме того, предоставляют производимый кислород и дают доступ к своим резервным объемам оборонные предприятия – Минобороны, «Роскосмос» и «Росатом».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил, что во время максимального подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в больницах составляло 2925 тонн в сутки.

gxpnews