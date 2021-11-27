Филипп Романов стал заместителем руководителя Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС

Заместителем председателя правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС назначен Филипп Романов. Ранее он возглавлял профильный департамент Минздрава. В октябре у ассоциации также сменился председатель.

Бывший директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов назначен заместителем председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Учитывая колоссальный уровень экспертизы Филиппа Александровича в области разработки и реализации государственной политики в сфере обращения лекарственных средств, мы рассчитываем, что он поможет в достижении основной миссии ассоциации — улучшении качества жизни людей», — отметил председатель правления ассоциации и вице-президент компании «Генериум» Дмитрий Кудлай.

Сам Кудлай возглавил ассоциацию в октябре. Он сменил на посту Станислава Наумова, который был избран депутатом Государственной думы восьмого созыва (от партии ЛДПР). В АФПЕАСЭ входят 10 отечественных фармкомпаний: «Активный Компонент», «Биокад», «Генериум», «Герофарм», «Нанолек», «Петровакс Фарм», «Полисан», «Фармстандарт», «ХимРар»,«Велфарм».

Романов возглавил Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава в 2018 году. До этого, с декабря 2013 года, он был заместителем директора этого департамента. В октябре этого года Минздрав ликвидировал департамент и объединил функции регулирования обращения лекарств и медизделий в одной структуре под руководством Елены Астапенко.

Фото: Олег Кирюшкин

Маргарита Грошева

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