AstraZeneca открыла центр разработок препаратов с использовании искусственного интеллекта

AstraZeneca сообщила об открытии своего центра по исследованию и разработке новых препаратов стоимостью 1,3 млрд долл. Новое предприятие займется созданием лекарств нового поколения при использовании искусственного интеллекта.

В городе Кембридж, Великобритания, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca открыла новый Центр научных открытий (DISC), который займется исследованием и разработкой новых препаратов. Стоимость предприятия составила 1,3 млрд долл. Об этом сообщается на сайте производителя лекарств.

Центр оснащен современным робототехническим оборудованием, высокопроизводительным скринингом и технологиями на базе искусственного интеллекта. Как отмечается, это способствует разработке лекарственных средств нового поколения, в том числе препаратов, основанных на нуклеотидах и полученных с помощью генной инженерии, а также различных клеточных терапий.

«Это позволит нам выйти за рамки сегодняшнего понимания природы заболеваний, обеспечить пациентов лекарствами, которые изменят их жизнь, и вывести компанию на следующий этап развития», — подчеркнул генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

Центр исследований и разработок компании октрывается на фоне недавней публикации результатов фазы III исследований противоковидного препарата на основе комбинации антител, получившего название AZD7442. Лекарство, разработанное AstraZeneca, в два раза сократило риск тяжелой формы болезни и летального исхода. Кроме того, в августе были представлены данные, свидетельствующие о способности лекарственного средства снижать число симптоматических случаев COVID-19 на 77%.

Фото: astrazeneca.com

Владимир Заболотских

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