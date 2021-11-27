Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот после контроля качества

Вакцина против коронавируса для несовершеннолетних, разработанная в Центре имени Гамалеи, будет доступна в ближайшее время, сказал глава Минздрава. По его словам, первые партии «Спутника М» уже произведены.

Первые партии препарата «Спутник М», предназначенной для подростков, уже произведены, сейчас они проходят контроль качества, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос РИА «Новости».

«Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Третья фаза клинического исследования вакцины началась в Москве в начале ноября. Она организована на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» — это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой. Отмечается, что прививку подросткам будут делать на добровольной основе.

В инструкцию вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» включены такие побочные эффекты, как заложенность носа, увеличение регионарных лимфатических узлов, тошнота, диспепсия, у некоторых пациентов — аллергические реакции, кратковременное изменение лабораторных показателей. Нежелательные явления преимущественно легкой или средней степени тяжести.

В список нежелательных явлений включены панические атаки. Они отмечаются реже, чем общие явления, например гриппоподобный синдром или повышение температуры тела, они могут развиваться в первые двое суток после вакцинации и проходить в течение трех последующих дней.

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