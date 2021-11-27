Акционеры Roche одобрили сделку по покупке принадлежащих Novartis акций компании

Акционеры Roche согласились выкупить назад акции компании, которые находятся у Novartis. Roche заявляет, что после приобретения этих акций производитель получит большую стратегическую гибкость и сможет принимать решения без оглядки на Novartis.

Акционеры Roche подавляющим большинством проголосовали за сделку по выкупу пакета акций компании, которые ранее принадлежали Novartis. Выкуп более 50 млн акций обойдется Roche в 20,7 млрд долл., сообщается на сайте компании.

На внеочередном собрании акционеров совет директоров Roche предложил одобрить уменьшение акционерного капитала компании за счет аннулирования полученных от Novartis акций. Таким образом, требования корпоративного права в отношении выкупа были выполнены, заявляет Roche. Ожидается, что закрытие сделки состоится в начале декабря 2021 года.

«Сегодняшние решения внеочередного собрания соответствуют экономическим и стратегическим интересам компании Roche», — заявил председатель совета директоров Roche Кристоф Франц. — «В результате у нас будет еще больше возможностей внести свой вклад в улучшения здоровья людей во всем мире».

Ранее в этом месяце Novartis договорилась продать 53,3 млн акций Roche на предъявителя по цене 388,99 долл. США за акцию. «ФВ» сообщал, что компания хочет потратить вырученные средства на развитие своего бизнеса.

Участие Novartis в делах Roche началось в 2001 году, когда швейцарский инвестор Мартин Эбнер, известный тем, что организовал слияние, в результате которого был создан банковский гигант UBS, предложил свою долю в Roche конкурирующей фирме ввиду отсутствия других претендентов.

Ранее в этом месяце Кристоф Франц заявил, что эта сделка придаст его компании большую стратегическую гибкость, поскольку теперь Roche может строить планы без одобрения Novartis.

Николай Соколов

pharmvestnik