Разработчики «Спутника V» подали заявку на исследование вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет

Первая в России вакцина для детей в возрасте от 6 до 11 лет может появиться в скором времени, документы на проведение исследования такого препарата подал Центр имени Гамалеи. По словам главы центра Александра Гинцбурга, вакцинация детей данной возрастной категории может начаться в феврале 2022 года в случае одобрения предназначенного для них препарата.

Центр имени Гамалеи направил заявку на исследование вакцины против коронавируса среди детей 6—11 лет. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству создать в России вакцину от COVID-19 для детей старше двух лет. Тогда же в стране зарегистрировали вакцину для подростков 12—17 лет «Спутник М».

По словам Гинцбурга, вакцинация подростков может начаться в конце декабря, а детей в возрасте 6—11 лет – еще через два месяца в случае одобрения соответствующего препарата.

Григорий Дубов

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