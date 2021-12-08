В России за лето закрылись почти две тысячи аптек

За лето заметно сократилось число аптек в России. Около двух тысяч торговых точек перестали работать в связи со снижением спроса на лекарства на фоне ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования аналитической компании DSM Group.

Как отмечают эксперты, в РФ стало на 3% меньше аптек, чем было в начале лета. С июля по сентябрь 2021 года в стране чаще всего закрывались объекты малого и среднего бизнеса: 44% точек, которые перестали работать, – это одиночные аптеки.

За это время удалось увеличить свое присутствие лишь межрегиональным сетям: их стало больше на 6% до 8668 точек на сентябрь. Учитывая этот фактор, количество аптек в России за лето уменьшилось на 1,5 тысячи. Всего в сентябре в РФ насчитывалось 64 тысячи 353 аптеки.

По мнению аналитиков, закрытие аптек связано со снижением спроса на лекарства в связи с введенными защитными мерами, выходом на рынок интернет-аптек, отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировкой препаратов. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что россияне почти не болели ОРВИ и не страдали от обострений хронических заболеваний, так как использовали маски, соблюдали социальную дистанцию, работали удаленно.

Аптечным продажам не удалось в 2021 году добиться таких же впечатляющих результатов, как в прошлом, несмотря на продолжающуюся пандемию. Тем не менее, рост продолжается, особенно быстро идет рост сервисов дистанционного заказа, считают в аналитической компании RNC Pharma, составившей рейтинг аптечных сетей за первые три квартала 2021 года.

gxpnews