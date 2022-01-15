Исследования по созданию противовирусных препаратов проведут на МКС

На МКС проведут исследования, необходимые для разработки препаратов против COVID-19. Планируется также вырастить кристаллы белков коронавируса большого размера, чтобы расшифровать его структуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«На 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов», – гласит презентация. Речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции.

Согласно материалам, на МКС с помощью 3D-биопринтера вырастят белки коронавируса большого размера, в том числе RBD, которая отвечает за присоединение коронавируса (SARS-CoV-2) к клеткам человека. Полученные образцы используют для того, чтобы расшифровать структуру белка и изучить механизмы внедрения вирусов в организм человека.

«Всего на период 2022-2025 годов в российской программе исследований на борту МКС запланировано проведение более 100 космических экспериментов, в том числе по таким направлениям, как космическая биология и физиология, космическое материаловедение, исследования Земли из космоса, внеатмосферная астрономия, физика космических лучей и другим», – пишет издание.

gxpnews