Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

Эффективность вакцины «Спутник V» против варианта коронавируса «Омикрон» составляет около 75%, а в случае ревакцинации «Спутником Лайт» — 100%, заявил Александр Гинцбург.

При разработке вакцины «Спутник V» учитывалась возможность постоянного изменения вируса, поэтому она эффективна против варианта коронавируса «Омикрон» на 75%, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В «Cпутнике V» мы исходно предположили, так как у нас хорошие профессиональные вирусологи работают, что в ходе борьбы с этой инфекцией и мы столкнемся с тем, с чем мы и столкнулись — с постоянной изменчивостью [вируса]. Это будет основная проблема проверки эффективности вакцины во временном эпидемиологическом плане. Мы оставили этот белок в таком же состоянии, как его сделала природа», — заявил Гинцбург, выступая на ХVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

По его словам, количество вирус-нейтрализующих антител в «Спутнике V» «гораздо шире по своему спектру, чем набор антител, который образуется в стабилизированной структуре».

«Такой подход дает большие преимущества в плане использования вакцины против вновь возникающих антигенных вариантов COVID-19», — отметил ученый.

Когда появился «Омикрон», в Центре Гамалей исследовали популяционный иммунитет среди тех, кто был провакцинирован «Спутником V».

«И вот в сыворотке примерно 25 испытуемых, которые проверялись на взаимодействие с «Омикроном», и как видно в тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону», протективность, составляет 75%. Если ревакцинация была «Лайтом», то 100% защита к «Омикрону». И просто люди вакцинированы «Спутником V», не ревакцинированы, в течение 6-12 месяцев защита порядка 56-57%», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее он говорил, что нет необходимости дорабатывать «Спутник V» под «Омикрон», так как у привитых этой вакциной образуется широкий спектр вируснейтрализующих антител и поэтому она эффективно работает против этого варианта коронавируса. По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев остается актуальной схемой профилактики заболевания.

В России 18 января зафиксировали 31 252 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 10 января этот показатель вырос вдвое (15 830 случаев). 13 января «ФВ» писал, что более 60% образцов коронавируса в России относятся к варианту «Омикрон».

Татьяна Бескаравайная

Елена Сидорова

pharmvestnik