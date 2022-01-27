Новосибирский арбитраж арестовал медоборудование Клиники НИИТО по иску «Русфонда»

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на медоборудование, медицинскую и офисную мебель АНО «Клиника НИИТО» Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Арест наложен по иску благотворительной организации «Русфонд» в качестве обеспечительной меры по долгу в размере 69,7 млн рублей. В самой клинике введена процедура наблюдения до 1 мая 2022 года. Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на медоборудование, медицинскую и офисную мебель АНО «Клиника НИИТО» Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Арест наложен по иску благотворительной организации «Русфонд» в качестве обеспечительной меры по долгу в размере 69,7 млн рублей. В самой клинике введена процедура наблюдения до 1 мая 2022 года.

«Русфонд» обратился в Абритражный суд Новосибирской области в начале января 2022 года с заявлением о включении в реестр кредиторов c размером долга 69,7 млн рублей, а также требованием наложить обеспечительные меры в виде ареста на имущество клиники – медицинское оборудование, включая аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозное и эндоскопическое оборудование, медицинскую мебель и офисную технику в количестве 324 позиций.

В исковом заявлении «Русфонд» указал, что неудовлетворение требований к клинике повлечет значительный ущерб не только самому фонду, но и публичным интересам. В частности, неполучение благотворительной организацией денежных средств по делу о банкротстве клиники повлечет невозможность оказания фондом помощи своим подопечным.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил исковые требования. В «Русфонде» не смогли предоставить оперативный комментарий Vademecum.

АНО «Клиника НИИТО» было создано в 2000 году, его единственным учредителем выступил ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Специально для медучреждения в центре Новосибирска компания «Техинком» построила 10-этажное здание со стационаром, которое клиника арендовала. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,2 млрд рублей.

Отношения между ННИИТО и АНО «Клиника НИИТО» обострились после смены руководства головного института в феврале 2018 года. Тогда в отношении Михаила Садового, руководившего ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна с 2006 года, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Садовой ушел со своего поста, а ННИИТО возглавила и. о. директора Ирина Кириллова. Тогда же в число соучредителей клиники вошли директор АНО Оксана Шелякина, гендиректор «Техинкома» Николай Фомичев, а также депутаты Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко и Игорь Гришунин.

Осенью 2018 года сотрудники АНО «Клиника НИИТО» обратились к губернатору Новосибирской области и депутатам Законодательного собрания с открытым письмом, в котором рассказали о попытках руководства ННИИТО поставить институт под свой контроль, и поделились опасениями о возможном рейдерском захвате здания клиники. В результате в ноябре 2019 года Минздрав вновь сменил руководство ННИИТО, назначив исполняющим обязанности директора Андрея Корыткина.

В конце декабря 2019 года депутаты Заксобрания Игорь Гришунин и Александр Аксененко после публичной просьбы Корыткина вышли из состава учредителей клиники. По сообщениям региональных СМИ, помимо этого новый директор призвал вернуть здание клиники головному учреждению.

В мае 2020 года Клиника НИИТО сообщила о требовании со стороны следователя ФСБ передать на ответственное хранение медоборудование головному институту в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о хищениях, которое ведется в отношении экс-директора института Михаила Садового, что сделало бы оказание медпомощи невозможным. В июне 2020 года часть оборудования была передана на ответственное хранение головному ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

В октябре 2021 года Клиника НИИТО разместила в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сообщение о намерении пройти процедуру банкротства. Долги АНО на тот момент составляли 78,6 млн рублей. В декабре 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области инициировал процедуру банкротства и ввел наблюдение в АНО «Клиника НИИТО» до 1 мая 2022 года.

В ноябре 2021 года экс-директор ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Михаил Садовой был приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках. В январе 2022 года апелляция оставила приговор в силе, несмотря на готовность бывшего руководителя погасить нанесенный ущерб.