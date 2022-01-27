Партнерам программы развития генетических технологий предоставят льготы по налогу на прибыль

Президент РФ Владимир Путин дал поручение по итогам прошедшего в ноябре 2021 года совещания по вопросам развития генетических технологий. Предлагается позволить партнерам профильной федеральной программы уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на сумму, равную 50% расходов на развитие генетических технологий. Правительству поручено обеспечить внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ до 10 июля 2022 года. Ведущий технологический партнер программы – «Роснефть». Президент РФ Владимир Путин дал поручение по итогам прошедшего в ноябре 2021 года совещания по вопросам развития генетических технологий. Предлагается позволить партнерам профильной федеральной программы уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на сумму, равную 50% расходов на развитие генетических технологий. Правительству поручено обеспечить внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ до 10 июля 2022 года. Ведущий технологический партнер программы – «Роснефть».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в мае 2020 года попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала на ноябрьском совещании о проработке вопроса по налоговой компенсации инвестиций «Роснефти» в реализацию генетической программы. «Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать, конечно, не будет. Это очевидная вещь, мы это с вами хорошо знаем», – ответил Путин.

Объем финансирования Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы – 127 млрд рублей, из них 115 млрд рублей – бюджетные средства. Источником предоставления налоговых льгот станут дивиденды «Роснефти», уточнял Игорь Сечин: «Предварительная договоренность с Минфином, о которой я говорю, включает также наши обязательства по формированию дополнительных доходов бюджета через увеличение дивидендных выплат за 2021 год примерно до 120 млрд рублей. Таким образом, эти дивиденды станут в том числе источником предоставления налоговых льгот, что в доле Минфина составит 11,25 млрд рублей».

«Роснефть» создает в РФ центр геномного секвенирования, для чего зарегистрировала компанию «Биотехнологический кампус». Планируется создать базу данных на 100 тысяч полногеномных исследований генетических последовательностей жителей России, для чего будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование.

Саму Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019–2027 годы Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.

Кроме того, Правительство РФ должно до 1 сентября 2022 года проработать с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) механизмы ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарств. Предложения на уровне ЕАЭС были разработаны в середине 2021 года.

Также правительству до 1 сентября 2022 года поручено доложить о механизмах государственной поддержки для разработчиков и производителей отечественного оборудования для исследований в области генетических технологий и расходных материалов к нему.