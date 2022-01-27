Росздравнадзор не согласился с выводами Роскачества о низкой защите масок от вирусов

В Росздравнадзоре считают, что выводы Роскачества о том, что маски слабо защищают от вирусов, нельзя считать достоверными, так как в России отсутствует требование и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок.

Роскачество провело исследование по определению вирусной и микробной проницаемость медицинских масок четырех производителей. Исследователи определяли уровень фильтрации (в сухом и влажном виде) и дополнительно тестировали маски на прочность, воздухопроницаемость, гигроскопичность.

Роскачество выяснило, что по уровню эффективности против бактерий медицинские маски высокоэффективны и соответствуют ГОСТу. При этом при исследовании вирусной проницаемости ни одно из изделий даже не показало результат менее 70%.

«Лучший результат у медицинской маски типа 1 «Нетканые материалы», она пропускает до 77,39%. А худший – у медицинской одноразовой маски «Московский эндокринный завод». Ее пропускная способность – 93,86%. Эта маска задержит менее 7% вирусов», – указывает Роскачество.

Росздравнадзор не согласился с выводами Роскачества, подвергающими сомнению способность масок защищать от вирусов. На сайте службы размещено сообщение, где указано, что в распространенной Роскачеством информации «отсутствуют сведения, подтверждающие валидацию примененной методики оценки вирусной проницаемости медицинских масок, что ставит под большое сомнения как ее правильность, так и полученные при ее применении результаты».

«В настоящее время в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации отсутствует требование и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок», – указано в сообщении.

В Росздравнадзоре подчеркивают, что все маски, прошедшие государственную регистрацию и имеющие регудостоверение, используемые в исследовании Роскачества, «прошли все необходимые испытания, что позволяет гарантировать их качество, безопасность и эффективность».

Тем не менее, Росздравнадзор запросил у Роскачества все материалы проведенного исследования «для более подробного его изучения».

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

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