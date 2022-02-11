Пермская детская поликлиника отказалась испытывать на детях «КовиВак»

Детская поликлиника в Перми, которая должна была участвовать в клинических испытаниях вакцины «КовиВак» на несовершеннолетних, отказалась от участия в тестировании. Это решение поддержал региональный Минздрав.

Главный врач детской поликлиники в Перми отказался от участия медучреждения в клинических исследованиях вакцины «КовиВак» на несовершеннолетних, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Это решение главного врача поликлиники, Минздрав его поддержал», — сказали в пресс-службе, комментируя информацию местных СМИ об отказе поликлиники тестировать препарат.

В министерстве не уточнили мотивы, по которым медучреждение отказалось от участия в исследованиях.

Как писал «ФВ» 7 февраля, Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «КовиВак» с участием детей. В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года.

Исследование планировалось провести в клиниках Пермского края, Самарской области, городов Электросталь Московской области и Санкт-Петербург.

Как заявил директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в интервью «Известиям», вакцину «КовиВак» для детей планируют проверить на детях разных возрастных групп.

«Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины «КовиВак» для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17–12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет», – сказал Чернов.

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля 2021 года, в марте того же года начался выпуск этой вакцины.

Елена Сидорова

pharmvestnik